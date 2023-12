Tierheim Bochum vermittelt Katze – eine Nachricht danach rührt zu Tränen

Auch in der Vorweihnachtszeit konnten in NRW wieder einige zurückgelassene Tiere erfolgreich in neue Familien vermittelt werden. Wenn die Tiere einmal bei den Familien sind, dann hört man oft nichts mehr.

Das Tierheim Bochum hat aber eine Katze vermittelt und wenig später von den neuen Besitzern eine Nachricht erhalten, die zu Tränen gerührt hat.

Tierheim Bochum erhält diese Nachricht

Das Tierheim Bochum war völlig von den Socken als es in der Vorweihnachtszeit diese herzerwärmende Nachricht erreichte. Denn die neuen Besitzer einer schwarzen Katze, welche im Tierheim Bochum unter dem Namen Ana C. nach einer neuen Familie suchte, meldeten sich mit einer netten Botschaft zu Wort.

+++ Tierheim Bochum nimmt Hund auf, den keiner haben möchte – „Vermutlich wieder ein Weihnachtsgeschenk“ +++

Die Nachricht beginnt mit der Überschrift: Bericht von Zuhause: Ana C.

„Wir wollten euch gern einen kleinen Bericht von der lieben Ria (ehemals Ana C.) schicken. Sie hatte von vornherein keinerlei Scheu und spazierte an Tag 1 bereits direkt aus der Box und forderte ihre Streicheleinheit ein“, freuen sich die neuen Besitzer im ersten Absatz.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Neue Familie bedankt sich beim Tierheim

„Nachdem Sie diese bekommen hatte, ging auch schon die Erkundungstour los. So viele neue Eindrücke machten Sie dann auch direkt hungrig, so dass der Napf ohne Zögern geleert wurde“, geht die Nachricht weiter.

„Sie folgt einem auf Schritt und Tritt und wir sind überglücklich, sie bei uns zu haben. Danke nochmal für die tolle Beratung und die wichtige Arbeit, die ihr jeden Tag aufs neue leistet“, finden die neuen Besitzer von Ria zum Schluss noch lobende Worte für das Tierheim Bochum.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Tierfreunde freuen sich mit Ria und ihrer neuen Familie. „Einfach unglaublich schön, viel Spaß zusammen“, schreibt eine. „Das freut mich für Ria (Ana)“ und „Wie schön“, freuen sich auch zwei weitere Tierfreunde mit der Katze und ihrer neuen Familie.