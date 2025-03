Katze landet in NRW-Tierheim – Halter wollte sie töten lassen

Die Tierheime in NRW stehen Tag und Nacht für herrenlose und verwaiste Tier offen. Von Hunden über Katzen bis hin zu Kleintieren kümmern sich Pfleger immer hingebungsvoll um die Tiere. Denn das Ziel der Pflege- und Auffangstellen ist, für die Vierbeiner schnellstmöglich wieder ein neues Zuhause zu finden.

So will es auch das Tierheim Köln Zollstock. Doch vor allem alte oder kranke Tiere haben es bei der Tierheim-Vermittlung oftmals am schwierigsten. Denn viele müssen dann ihren Lebensabend in den Auffangstellen verbringen. Doch was dem Tierheim in NRW jetzt passiert ist, ist wirklich unfassbar!

Tierheim in NRW nimmt kranken Kater auf

Via Facebook teilt das Tierheim Köln Zollstock eine Geschichte mit seinen Followern, die es in sich hat. Der zehnjährige Kater Cesar Oskar sollte nämlich auf Wunsch seiner Halter in einer Tierpraxis eingeschläfert werden. „Dies verweigerte die Praxis allerdings und wollte den Kater untersuchen. Die Halter waren nicht bereit, die Kosten dafür zu tragen und traten den Kater bei der Praxis ab“, teilt das nordrhein-westfälische Tierheim im Netz mit.

Eine Tierarzthelferin mit Herz versorgte den Kater daraufhin bei sich zu Hause. „Das Blutbild ergab, dass Cesar Oskar eine starke Schilddrüsenüberfunktion hat und es ihm deshalb vermutlich nicht so gut ging“, heißt es im Netz weiter. Da die Tierpraxis auch nach zwei Wochen kein neues Zuhause für den Kater gefunden hat, wurde Cesar Oskar ins Tierheim Köln Zollstock gebracht.

Doch wie geht es dem kleinen Fellfreund aktuell? „Cesar Oskar wird momentan bei uns medikamentös eingestellt und nochmals von unserem Tierarzt auf den Kopf gestellt. Cesar Oskar ist ein super-lieber und verschmuster Kater. Er soll vorher Freigang gehabt haben, weshalb wir ein Zuhause mit Freigangmöglichkeit für ihn suchen“, schreibt das Tierheim in NRW weiter.