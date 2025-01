Tierheim in NRW bekommt kurz nach Neujahr Post – jetzt herrscht Gewissheit

Kurz nachdem das neue Jahr angefangen hat, erhält das Tierheim in NRW Post. Es geht um zwei Katzen, die sehr lange im Tierheim Moers ausharren mussten und erst vor kurzer Zeit endlich vermittelt werden konnten.

Die Katze Anica kam nur wenige Wochen nach ihrer Geburt, am 03. November 2023, in das Tierheim in NRW. Sie wurde mit ihrer Mutter und Geschwistern gefunden und in das Tierheim gebracht. Als ihre Geschwister jedoch alle ein neues Zuhause fanden, blieb sie alleine zurück.

Tierheim in NRW vermittelt befreundete Katzen zusammen

Jedoch traf sie in der „Kittenstube“ des NRW-Tierheims auf den Kater Titus, und die beiden freundeten sich sofort an. Eine so tiefe Freundschaft, dass im Tierheim Moers beschlossen wurde: „Anica und Titus werden wir auch nicht mehr trennen … sie suchen gemeinsam ein Zuhause.“ Wie das Tierheim auf Facebook berichtet: „Wenn sich bei uns richtige Freundschaften bilden, nehmen wir da in der Vermittlung auch Rücksicht drauf.“

Jedoch ließ ein neues Zuhause noch lange auf sich warten. Immer wieder postete das Tierheim Moers auf Facebook und stellte die beiden Katzen vor, die über ein Jahr im Tierheim verweilen mussten. Doch dann fand sich endlich das richtige Zuhause für Anica und Titus, die im November endlich das NRW-Tierheim verlassen konnten.

Jetzt melden sich die neuen Besitzer der beiden Katzen noch einmal beim Tierheim in NRW und berichten, wie sich die beiden in ihrem neuen Zuhause eingelebt haben. Den beiden scheint es wohl richtig gutzugehen. Die neuen Besitzer erzählen: „Gespielt wird morgens auch wie Teufel, nachmittags verkrümeln sich die zwei noch immer gerne.“

„Die beiden geben wir nie wieder her“

Dabei hat Anica ihr neues Frauchen schon gut im Griff, denn sie bleibt „jeden Morgen in der Nähe und beobachtet, was ich alles so treibe und ob ich auch hübsch ans Futter denke.“ Anica ist noch etwas aufgeschlossener als Titus, aber dieser wird auch von „Tag zu Tag mutiger“. Das neue Zuhause der Katzen berichtet, dass sich Anica „rührend um ihn“ kümmert.

Titus benötigt wohl noch ein bisschen Zeit, aber eins ist klar – die beiden Katzen haben endlich ein gutes Zuhause gefunden. Die neuen Besitzer schreiben am Ende: „Die beiden sind unheimlich lieb! […] Die beiden geben wir nie wieder her“. Im Tierheim in NRW freut man sich über den neuen Brief und ist froh, dass man von einer solch glücklichen Erfolgsgeschichte berichten kann.