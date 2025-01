NRW: US-Amerikaner trinkt erstmals Sprudelwasser – sein Urteil könnte eindeutiger nicht sein

Seit mittlerweile zwei Jahren lebt der US-Blogger „ryaneatss“ in NRW. Seitdem postet er regelmäßig Videos über kulinarische Highlights und alles, was ihm an Besonderheiten in Deutschland auffällt.

Dabei hat er sich schon durch so einige regionale Köstlichkeiten durchprobiert. Doch von einem typisch deutschen Produkt hat er bislang seine Finger gelassen. Doch zum Jahreswechsel traut sich der US-Amerikaner das erste Mal an Sprudelwasser heran. Sein Urteil ist eindeutig.

NRW: US-Amerikaner über Sprudelwasser – „Wie eine Droge“

Wasser ist Leben. Ohne Flüssigkeit können wir nicht lange durchhalten. Doch die Art und Weise wie Menschen in Deutschland die Flüssigkeit genießen, gilt in vielen Teilen der Erde als durchaus unüblich. Während die meisten Menschen ihr Wasser lieber still genießen, setzen die Deutschen gerne auf Sprudelwasser.

US-Amerikaner Ryan hat jedoch bislang die Finger von dem mit Kohlensäure angereicherten Mineralwasser gelassen. Zu groß waren offenbar die Berührungsängste mit dem sprudelnden Nass. Die Vorliebe vieler Deutscher für sprudelndes Mineralwasser ist jedoch nicht an ihm vorbeigegangen. „Es kommt mir vor, als wäre Sprudelwasser hier so etwas wie eine Droge“, so der mittlerweile in Köln lebende US-Amerikaner. Wenn die Menschen auch nur einen Tag ohne Mineralwasser auskommen müssten, würden sie glatt verrückt werden, meint er.

US-Amerikaner bekommt kein Wort heraus

Seine Follower bestätigen den Hype. „Sprudelwasser > Champagner“, schreibt einer in den Kommentaren. Und so traut sich Ryan anlässlich des Jahreswechsels tatsächlich an sein erstes Glas Sprudelwasser heran. Und dabei macht er keine Gefangenen. Der US-Amerikaner trinkt das Glas mit einem Zug aus.

Wer auf ein verbales Urteil gehofft hat, dürfte enttäuscht sein. Doch seine Reaktion spricht trotzdem Bände. Offenbar hat das Glas Wasser dem US-Amerikaner mächtig zugesetzt. Er kämpft schwer, atmet tief durch und weiß gar nicht, wohin mit der ganzen Kohlensäure. Bis er letztlich völlig entkräftet einiges an Luft wieder ablässt.

Ob der Funke übergesprungen ist? Fraglich. Falls doch, hat einer seiner Fans einen Tipp: „Hol dir einen Wassersprudler. Dann musst du keine Kisten in deine Wohnung schleppen.“ Na, dann: Prost!