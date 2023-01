Tierheim in NRW mit verzweifeltem Hilferuf – SIE ist der Grund

Was für ein trauriges Schicksal: Bei der 11-jährigen Katzenlady mit dem außergewöhnlichen Namen Kimbel wurde Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Jetzt richtet sich das Tierheim in NRW mit einem ganz besonderen Hilferuf an seine Follower: Wer möchte Kimbel die letzte Lebenszeit versüßen und ihr ein liebevolles Zuhause geben?

Tierheim in NRW: Zwischen Hoffen und Bangen

Trotz einer dicken Krankenakte geht es Kimbel aktuell sehr gut. Sie muss zwar täglich Tabletten nehmen und verträgt nur Nassfutter mit weniger als 5 Prozent Fett, aber sie ist fit „wie ein Turnschuh“, stellt das Tierheim Köln-Dellbrück bei Facebook klar. Die süße Fellnase ist sehr verspielt, manchmal sogar ein wenig frech. Da sollte es doch kein Problem sein, neue Halter für sie zu finden.

Das Kölner Tierheim hat aber eine Bitte

Kimbels neue Besitzer sollten sich darüber bewusst sein, dass die Katze womöglich nicht mehr allzu Leben vor sich hat. Sie kann mit ihrer schweren Krankheit von heute auf morgen gesundheitliche Probleme bekommen. Vor der Vermittlung steht natürlich noch ein Gespräch mit der Tierärztin an. Aber zum ersten Kennenlernen dürfen sich Interessierte gerne melden. Einfach eine E-Mail schreiben an: katzen@tierheim-koeln-dellbrueck.de. Besonders wichtig: Die Katzendame mag keinerlei Artgenossen. Aber mit dieser süßen „Maus“ werden die neuen Besitzer garantiert genug Freude haben.