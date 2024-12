Tierheim in NRW: Pflegerin sieht irres Spektakel im Gehege und ist sprachlos – „Ohne Worte“

Bei diesem Anblick in einem Tierheim in NRW können es selbst die erfahrenen Pfleger kaum fassen. Auf Instagram postet das Tierheim Bergheim den Anblick und begeistert damit auch die Nutzer in den Kommentaren.

Die Pflegerin postet ein Video aus dem Katzenhaus des NRW-Tierheims und schreibt: „Ohne Worte!“ Und tatsächlich fasziniert der Anblick, denn dort ist eine Gruppe junger Katzen zu sehen, die sich gemeinschaftlich auf einen Kratzbaum gequetscht hat.

Tierheim in NRW: Katzengruppe in perfekter Choreografie

Die acht Katzenkinder aus dem NRW-Tierheim sitzen eng zusammen auf dem Kratzbaum und scheinen fasziniert nach etwas Ausschau zu halten. Offenbar hat es ihnen ein größeres Insekt angetan, das um die Deckenlampe kreist. Wer selbst Katzen hat, weiß: Insekten sind ein beliebtes Jagdobjekt der Fellnasen.

Scherzhaft schreibt eine Nutzerin in den Kommentaren: „Ich dachte erst, sie schauen die Sendung mit der Maus.“

Das Objekt ihrer Faszination scheint sich jedoch zu bewegen und die Katzengruppe wippt sich in perfekter Synchronisation mit jeder Bewegung nach oben und unten, nach links und rechts. Ein Fan des Tierheims in NRW beobachtet sehr treffend: „Welch hervorragende Choreografie.“

Aber was hat die Katzengruppe aus dem NRW-Tierheim so in den Bann gezogen? In dem Video wird dies enthüllt, denn unter dem Deckenlicht schwirrt eine Fliege um das Licht hin und her. Bei diesem Anblick kann man die Faszination der Katzen gut nachvollziehen. Wie ein Instagram-User es treffend ausdrückt, ist es ein regelrechtes „Katzenkino“.

Katzen begeistern auf Instagram

In den Kommentaren sind die Nutzer von diesem niedlichen Anblick der Katzengruppe aus dem NRW-Tierheim begeistert. So schreiben die Nutzer unter anderem: „Oh mein Gott, wie süß“ oder auch „Wie süß! So sind alle beschäftigt.“

Man kann die Begeisterung der Nutzer und des NRW-Tierheims gut nachvollziehen, bei diesem entzückenden Video. Ein anderer User auf Instagram kommentiert: „Made my day. Jetzt nur noch ein Zuhause finden.“ Und wer weiß, vielleicht hat sich einer der Instagram-User bei diesem süßen Video direkt in eine der Katzen aus dem Tierheim Bergheim verliebt.