Tierheim in NRW muss Katzen aufnehmen – dramatisch, was sie erlebt haben: „Mein Gott“

Bergarbeiter, Feuerwehrmann, Chirurg – das sind wohl einige der härtesten Jobs der Welt. Doch eigentlich sollte man in die Liste auch Mitarbeiter in einem Tierheim in NRW aufnehmen. Denn was die Angestellten hier manchmal erleben, ist wirklich erschreckend!

So auch wie bei dieser Geschichte von zwei herzallerliebsten Katzen. Bevor sie in ein Tierheim in NRW kamen, mussten sie eine traurige Odyssee erleiden. Mitarbeiter und Tierfreunde sind fassungslos!

Tierheim in NRW muss Katzen aufnehmen

Zwar fängt das Tierheim Bergheim seinen Facebook-Post mit einem Witz an, doch schnell wird klar, diese Geschichte ist alles andere als zum Lachen. Denn hierbei mussten zwei Kater ordentlich leiden. Die beiden süßen Fellnasen wurden nämlich einfach so an einer Bushaltestelle in Erftstadt ausgesetzt. Und zwar im Januar, also bei eisiger Kälte. Ganz ohne Decken hatten die beiden nur sich selbst zum Wärmen. Gut, dass sie letztendlich im Tierheim in Sicherheit gelandet sind.

Das Tierheim in NRW schreibt zwar am Anfang des Beitrags, der mit niedlichen Fotos der beiden Katzen bestückt ist: „Wann kommt denn der Bus nach Bedburg?“ Und versucht somit noch etwas Witz hineinzubringen. Aber sagt dann selber „Wenn es nicht so traurig wäre…“ Und das ist es tatsächlich. Auch die Follower sind entsetzt über diese Herzlosigkeit.

Tierfreunde sind entsetzt

Der Post hat aktuell (Stand 29. Januar, 17.08 Uhr) ganze 570 Reaktionen und 106 Kommentare. Und die haben es in sich.

Hier heißt es zum Beispiel: „Jeden Tag solche grausamen Nachrichten. Es ist ja wirklich nicht mehr normal. Unfassbar, was diese armen Tiere alles ertragen müssen“, „Ekelhafte Menschen, die sowas machen“, „Da fällt einem nichts mehr zu ein“ oder auch „Mein Gott, ich verstehe die Menschheit nicht“. Das sehen wir ähnlich!

