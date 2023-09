Tierheim in NRW: Mitarbeiter fassungslos! Katzen-Besitzer mit dreister Forderung

Unfassbar, was einem Tierheim in NRW vor Kurzem widerfahren ist. Die Mitarbeiter sind empört, weil herzlose Besitzer ein „Nein“ offenbar nicht akzeptieren können und dann auch noch freche Forderungen stellen.

Das Tierheim in NRW erzählt von einem Tag, als ein ganz besonderer Kater bei ihnen einzog. Den Kater selber trifft dabei aber keine Schuld. Von den Besitzern zeigt man sich dagegen enttäuscht.

Tierheim in NRW: So gingen die Besitzer vor

Das Tierheim Bergheim beschreibt den Kater „Norbert“ als eindrucksvolles Kerlchen. Der Kater kam mit einem riesengroßen Spektakel zu den Tierfreunden, woran das Tier selber aber keinen großen Anteil hatte. Vielmehr überraschte das Verhalten der ehemaligen Besitzer. Denn diese wollten den Kater nicht mehr und fragten per Telefon beim Tierheim Bergheim an, ob sie ihn aufnehmen können. Aus Platzmangel musste das Tierheim an diesem Tag absagen.

Die telefonische Absage wurde allerdings ignoriert, sodass die Besitzer wenig später mit Norbert plus Transportbox zum Tierheim kamen. Sie stellten Norbert samt Transportkorb auf den Empfangstisch und sagten, wenn das Tierheim ihn nicht nehme, dann würden sie ihn laufen lassen. Das grenzt an Erpressung!

Tierheim in NRW: Deswegen wurde Norbert abgegeben

Das Tierheim Bergheim nahm den armen Kater schließlich auf und packte ihn mit einer Blasenentzündung direkt auf die Krankenstation – und später für seine Genesung in das Katzenhaus. Dort wartet Norbert jetzt auf seinen „Löwenbändiger“. Der Kater ist vier Jahre alt, hat eine lange Mähne und ist ein reiner Wohnungskater.

Den Charakter des Katers kann das Tierheim nicht so recht einschätzen. Anfangs war er wohl völlig auf Krawall gebürstet. Mit der Zeit wurde er viel entspannter – ist aber wohl trotzdem niemand, den man spontan auf den Arm nehmen würde.

Norbert hat stets alles im Blick und zeigt, wenn er seine Ruhe haben will. Zu seinen ehemaligen Besitzern, die ihn von klein auf hatten, war er wohl aggressiv. Das ist auch der Grund, weshalb sie ihn zuhause rausgeworfen haben.

Für Norbert sucht das Tierheim Bergheim katzenerfahrene Menschen, die ihm alle Zeit der Welt und ganz viel Raum geben. Und seine Grenzen akzeptieren – wo auch immer er diese setzen wird.