Tierheim in NRW: Kater findet einfach kein Zuhause – weil Besucher ihn zu hässlich finden

Womit hat Dirk das verdient? Als hätte es der Kater im NRW-Tierheim nicht auch so schon schwer genug auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause…

Die erste Familie konnte die Samtpfote wegen einer Allergie nicht behalten. Im zweiten Haushalt gab es Stress mit der bereits dort lebenden Katze. Und jetzt? Jetzt sitzt Dirk beim Tierschutzverein Franziskushof Kalletal (NRW) und hofft auf ein neues Zuhause.

Doch einige Besucher fällen ein äußerst hartes Urteil über den armen Kater…

Tierheim in NRW: Besucher finden Kater zu hässlich

Zu hässlich? So deutliche Worte bekommen die Mitarbeiter im Tierschutzverein Franziskushof Kalletal wohl auch nicht alle Tage zu hören. Doch im Fall von Kater Dirk – so berichtet es die WDR-Sendung „Tiere suchen in Zuhause“ – ist genau das geschehen.

„Es gab Tierheim-Besucher, die ihn wegen seines Aussehens nicht haben wollten“, heißt es in dem Beitrag auf Facebook und Instagram. Auch Pflegerin Juliana Miladinovic bestätigt: „Ich habe wirklich mal Interessenten gehabt, die dieses Feedback abgegeben haben, dass er nicht so ein hübscher Kater wäre.“

Ob das an seinem linken, zugeschwollenen Auge liegt? Nach einem Katzenschnupfen ist Dirk auf diesem Auge blind. Das stört den Kater in seinem Alltag zwar nicht – doch offenbar ist dieser kleine Makel einigen Interessenten tatsächlich ein Dorn im Auge. Denn abgesehen davon ist Dirk mit seinem schönen braun-weißen Fell zweifellos ein hübscher Kerl.

Kater Dirk – „Immer lieb. Immer verschmust“

„Immer lieb. Immer verschmust. Braucht Beschäftigung“ – so beschreibt der WDR den neun Jahre alten Kater. Und auch Pflegerin Juliana appelliert daran, auf die inneren Werte zu blicken. „Ich finde, persönlich kommt es darauf an, wie die Katze an sich ist. Also das Wesen“, meint sie – und fügt in Richtung Dirk hinzu: „Du bist ein hübscher Kater.“

Die Community auf Facebook und Instagram kann die Abneigung gegen Dirk ebenfalls nicht verstehen. „Es gibt keine hässlichen Tiere, ich finde ihn schön“, schreibt eine Userin. Eine weitere Nutzerin stimmt ihr zu: „Ein kleines Handicapchen – na und? Einzigartig in Optik und Charakter. Was will man bitte noch mehr? Mit ihm wird man jede Menge Spaß und Kuschelstündchen haben.“