Tierheim in NRW: Plötzlich bricht Chaos aus – beim Blick nach oben sehen Pfleger die tödliche Gefahr

Eigentlich sollten Tierheime eher ein Rettungsanker für Vierbeiner sein, wo sie endlich Ruhe und Frieden finden können. Denn oftmals haben sie ein schlimmes Schicksal hinter sich. Aber in einem Tierheim in NRW bricht nun völlig unerwartet ein riesiges Chaos aus.

Ein Blick in den Himmel macht es deutlich: Die Pfleger erkennen sofort die möglicherweise tödliche Gefahr für die Tiere. Sie müssen schnell handeln!

Tierheim in NRW: Blick in den Himmel zeigt tödliche Gefahr

Es ist kurz vor 18 Uhr am Dienstag (1. Oktober), als plötzlich ein riesiger Tumult in den Hundehäusern des Tierheims Düsseldorf ausbricht. Das sei für diese Uhrzeit eher ungewöhnlich, schreibt das Tierheim in NRW auf seiner Facebookseite. Als der Pfleger nachschaut, wird ihm sofort klar, was los ist: Auf dem Parkplatz gegenüber der Hundehäuser hat ein junger Mann anscheinend gerade seine Drohne vom Himmel geholt – und das mögen die Tiere überhaupt nicht. Die Hunde bellen und springen am Gitter auf und ab.

Doch worin besteht die tödliche Gefahr? Das Tierheim in NRW klärt auf: „Für unsere Hunde ein unvorstellbarer Zusatz-Stress, der immer auch noch ein paar Tage mit Nachwehen verbunden ist. Sensible Hunde bekommen Durchfall oder trauen sich nicht mehr in die Außengehege, andere springen in den Ausläufen am Gitter auf und ab, können ausrutschen und sich ernsthafte Verletzungen zuziehen. […] Es besteht aber auch die Gefahr von Magendrehungen, die entweder tödlich enden, oder für viel Geld sofort in einer Tierklinik operiert werden müssen.“

Das passiert immer wieder

Und das war auch nicht das erste Mal, dass der Parkplatz an den Arcadiahöfen in Düsseldorf als Start- oder Landeplatz für Drohnen genutzt wird. Für die Hunde im Tierheim in NRW ist das jedes Mal ein großer Stressfaktor. Daher melden die Mitarbeiter so eine Aktion auch immer der Polizei.

Zum Glück ist diesmal alles gut gegangen. Nur die sensiblen Hunde brauchen wieder ein paar Tage, um sich von diesem Schock zu erholen.

