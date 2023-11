Hund treibt tot in NRW-Gewässer – Tierheim fassungslos: „Wie grausam muss man sein?“

Dieses unfassbare Schicksal eines armen Hundes lässt selbst die Härtesten unter uns erschaudern. Ein Tierheim in NRW veröffentlichte grausame Bilder. Darauf zu sehen: Eine kleine, schwarz-weiße Hündin, die tot und durchnässt auf einer Wiese liegt. Zuvor wurde sie an einem Gewässer gefunden. Leider ist das noch nicht die ganze Geschichte.

++++ Martin Rütter besucht Tierheim: Mitarbeiter müssen die Polizei verständigen +++

Denn der kleinen Hündin fehlt zu allem Überdruss auch noch der Kopf. An ihrem Hals sind gerade Schnitte zu erkennen. Tierfreunde sind fassungslos.

Tierheim in NRW mit heftigem Fund: „Ich empfinde nur noch Hass“

Dieser Fund lässt selbst langjährige Tierheimmitarbeiter nicht kalt: Das Tierheim Düsseldorf veröffentlicht auf seiner Facebook-Seite Bilder, die nur schwer zu ertragen sind. Die Hündin wurde an einem Gewässer im Düsseldorfer Stadtteil Lichtenbroich gefunden. Das Tierheim vermutet, dass der kleine Vierbeiner schon länger im Wasser war und angeschwemmt wurde. Leider muss man davon ausgehen, dass der Kopf wohl abgeschnitten wurde. „Es waren tatsächlich recht gerade Schnitte, sodass wir davon ausgehen können, dass es nicht von einem anderen Tier sein kann“, heißt es in dem Facebook Post. „Wie grausam muss ein Mensch sein?“ schieben die Mitarbeiter noch hinterher.

Auch interessant: Tierheim in NRW trauert um geliebten Hund – „Es tut so weh“

Auch die Community auf Facebook kann nicht fassen, was sie da gerade gelesen hat. Eine Nutzerin schrieb: „Der Mensch ist und bleibt das größte Ungeheuer“. „In welcher Welt leben wir eigentlich?“ fragt sich ein anderer Kommentarschreiber. Ein weiterer User brachte seine Gefühle klar zum Ausdruck: „Ich empfinde nur noch Hass“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Community hofft vergeblich auf eine andere Erklärung

Dass ein Mensch zu einer solchen Gräueltat bereit ist, möchten viele nicht glauben. „Kann es nicht eventuell durch das Verkanten in einem Stein passieren?“, fragt einer in die Runde. Doch die Antworten sind eindeutig: In dem fraglichen Gewässer gäbe es weder eine Strömung noch wirklich Steine. Eine andere Kommentatorin vermutet, dass es auch eine Schiffsschraube gewesen sein könnte. Aber auch Schiffe kommen in dem Gewässer nicht vor. Damit dürfte klar sein, dass ein Mensch der Hündin den Kopf abgetrennt haben muss.

Das könnte dich auch interessieren:

Das Tierheim Düsseldorf bittet nun um Mithilfe: Hat jemand einen Hinweis? Ist jemandem in der Nachbarschaft aufgefallen, dass irgendwo eine kleine schwarz-weiße Hündin verschwunden ist? Eine fast aussichtslose Suche. Denn auch von einem Hunde-Chip fehlt jede Spur: „Da der Kopf sehr weit abgeschnitten wurde, konnten wir nicht mehr nachschauen, ob sie gechippt ist“, schreibt das Tierheim.