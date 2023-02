Tierheim in NRW: Bewohner platzt der Kragen – „Ich muss hier raus“

Hunde, Katzen, Hamster, Kaninchen – in den Tierheimen in NRW müssen alle Tiere unterkommen, die nicht länger bei ihren Besitzern wohnen können. Dazu zählen aber alle möglichen Arten und Rassen, sofern es sich um Kleintiere handelt. Denn für große Vierbeiner wie Pferde, Kühe oder Schafe ist dort leider kein Platz.

Aber auch gefiederte Lieblinge müssen hin und wieder in den Tierheimen in NRW unterkommen. Denn neben den kuscheligen Vierbeinern mit Fellnase zählen sie zu den beliebtesten Haustieren in Deutschland. Und damit die überfüllten Tierheime ihre Schützlinge loswerden und geeignete Adoptiv-Eltern finden, lassen sich die Mitarbeiter allerhand einfallen.

Tierheim in NRW: Klaus-Maria will weg

„Klaus-Maria hat den Schnabel voll!“, schreibt das Tierheim Bergheim in einem Aufruf auf Facebook. Klaus-Maria – das ist ein kleiner gelber Kanarienvogel auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Ob er wirklich so sympathisch frech ist, wie es in der Beschreibung zu seinem Foto wirkt?

„Ey Leute, bisher war es ja ganz nett hier im Tierheim, Kost und Logie frei, Mitarbeiter ganz nett und Wlan for free“, schreiben die Tierpfleger in seinem Namen. Doch jetzt würde es ihm langsam zu viel. Er müsse sich seinen Käfig mit vier Nymphensittichen teilen. Für einen gestandenen Kanarienvogel wie ihn ist das kein Zustand. „Vatter, Mutter und zwei Blagen“, beschwert sich Klaus-Maria. „Und die gehen mir sowas von auf den Geist. Quatschen den ganzen Tag und kacken auf meine Stangen.“

Tierheim in NRW: Kreative Tierpfleger wollen helfen

„Ich muss hier raus, sonst kriege ich noch ’nen Nervenzusammenbruch“, schreiben seine Pfleger. Ob Klaus-Maria das wirklich denkt? In jedem Fall fällt das Posting der Tierheim-Mitarbeiter auf Facebook auf. Zahlreiche Tierfreunde sind von den frechen Sprüchen des Kanarienvogels begeistert. „Mal wieder so toll geschrieben“, textet eine Frau erfreut.

Ob jemand vielleicht ein paar gut erzogene Kanarienvögel und „ne Eins-a-Haltung“ habe, in der er unterkommen könnte, fragen sie schließlich. „Alles Gute kleiner Fratz“, wünscht eine Frau in den Kommentaren, nehmen könne sie ihn allerdings nicht. So wie sie, wünschen viele Menschen dem gelben Vogel viel Glück bei der Suche. Ob der kreative Text der Pfleger dabei helfen kann? Mehr Informationen gibt es im Tierheim Bergheim.