Hund in NRW: Tierheim teilt herzzerreißendes Welpen-Video – unglaublich, was ihnen widerfahren ist

Es war eine traurige Hunde-Geschichte, die das Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) Ende Januar auf Social Media mit seinen Followern teilte: Mitten in der Nacht wurden sechs Welpen bei Eiseskälte vor dem Tor des Tierheims einfach ausgesetzt. Zum Glück hat die Mitarbeiterin des Nachtdienstes die Tiere gefunden. Aufgrund eines übelriechenden Durchfalls kamen die Kleinen direkt in die Isolierstation (DER WESTEN berichtete).

Am nächsten Morgen war es klar: Die Hunde aus NRW litten an Parvovirose – eine hoch ansteckende Infektionskrankheit, die vor allem bei Welpen und alten Hunden auftritt. Zwei der Fellnasen ging es besonders schlecht, sie mussten direkt in die Tierklinik. Das Hoffen und Bangen ging los.

Doch endlich gibt es ein Update des Tierheims.

Hund in NRW: Wie geht es den Welpen?

Das Tierheim Köln-Dellbrück erfreute jetzt seine Instagram-Follower mit einem herzzerreißenden Video: Zwei niedliche kleine Welpen springen fröhlich umher, quietschen und bellen dabei um die Wette. Was für eine Erleichterung!

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dazu schreiben die Mitarbeiter, dass das die zwei kleinsten Welpen sind, die im Januar in die Tierklinik mussten. Auch einer der anderen Hunde aus der Gruppe wurde kurzzeitig in der Klinik behandelt. Sie konnten ihn aber nach wenigen Tagen wieder abholen. Insgesamt ginge es allen Welpen wieder gut. Nur auf die Blutergebnisse müssen sie noch warten.

+++ Tierheim in NRW schlägt Alarm – „So geht es nicht weiter!“ +++

Über diese positive Nachricht freuen sich auch die Follower und überhäufen den Post mit Kommentaren. Ein Kommentar sticht dabei besonders ins Auge. Er stammt von keiner Geringeren als Jana Ina Zarrella persönlich. Sie schreibt nur: „Jaaaa“ mit lauter Herzchen-Smileys. Sie ist eben ein echter Hunde-Fan.

Noch mehr News:

Tierheim hat eine Bitte

Doch wie so oft im Leben gibt es eine kleine Enttäuschung für alle Tierfreunde. Da die ganze Geschichte noch frisch ist und die Hunde noch so klein sind, hat das Tierheim aus NRW ein Anliegen: „BITTE überhäuft uns nicht mit Vermittlungsanfragen. Wir wissen noch nicht, wann die Kleinen ausziehen dürfen, und man kann sie weder besuchen noch reservieren. Bitte habt Verständnis dafür.“