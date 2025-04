Hund in NRW grausam in Wald zurückgelassen – er bellte um sein Leben

Die Tierheime in NRW kümmern sich tagtäglich liebevoll um ausgesetzte Hunde, Katzen und Co. Vor allem die Pfleger sind mit Herz und Seele bei der Sache, um den Vierbeinern ein schönes Zuhause auf Zeit schenken können.

Doch oftmals müssen die Angestellten der Tierheime auch ziemlich traurige Schicksale miterleben. So gehen vor allem immer die Geschichten von verwahrlosten oder ausgesetzten Tieren ans Herz. Erst kürzlich haben das auch die Mitarbeiter des Tierheims in Hilden wieder erfahren…

Tierheim fassungslos über Hunde-Fund

Auf Facebook teilt das Tierheim Hilden die unfassbare Geschichte eines Hundes, der einfach so von seinen Menschen ausgesetzt wurde. „Wir sind fassungslos: Dieser Fundhund war in einem Waldstück in Mettmann hinter einem Zaun angebunden – mit einem Halti, was zugebunden war“, heißt es in dem Post. Besonders tragisch: Die Fellnase hat um ihr Leben gebellt. „Wir sind froh, dass die kleine Maus geschrien und somit auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir wollen uns nicht ausmalen, was sonst passiert wäre“, schreibt das Tierheim weiter.

Für die Besitzer wird dieses Verhalten Folgen haben. „Aussetzen ist eine Straftat und wird zur Anzeige gebracht. Der Hund ist gechipt und registriert“, erklärt die Auffangstation im Netz. Und das kann für die Hundehalter ziemlich teuer werden. Laut Bußgeldkatalog kann ein Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000 Euro anfallen.

Die Tierfreunde auf Facebook hoffen auf jeden Fall, dass die Besitzer für diese Tat bestraft werden. „Wir sollten dafür sorgen, dass solche Leute hohe Strafen bekommen. Mir blutet das Herz, wenn ich solche Nachrichten lese“, „Zum Glück wurde sie gefunden. Ich hoffe, der ehemalige Halter wird ausfindig gemacht“ oder „So was muss endlich höher bestraft werden. Alles Gute für die süße Maus und hoffentlich findet sie schnell ein schönes zu Hause“, schreiben unter andere drei mitfühlende User.