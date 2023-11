Tierheim in NRW erhält Transportbox – ihr Inhalt bricht Mitarbeitern das Herz

Die Mitarbeiter in den Tierheimen in NRW mussten schon vieles sehen und ertragen – dennoch gibt es immer wieder neue schreckliche Vorfälle, die das bisherige an Unmenschlichkeit toppen.

Der Inhalt einer Transportbox sorgt nun für besonders heftige Gefühle. Nicht nur wegen des Inhalts, sondern auch wegen einer Notiz des (ehemaligen) Tierbesitzers.

Tierheim in NRW nimmt ausgesetzten Kater auf

Auf Facebook berichtet das Tierheim Düsseldorf von dem Fund am Donnerstag (16. November). „Dieser liebe unkastrierte Kater wurde gerade von uns in Düsseldorf-Rath neben dem Bürgerbüro abgeholt“, schildern die Mitarbeiter die Situation. Dazugehörige Fotos zeigen das orange-braun getigerte Tier, das unsicher aus seiner grauen Transportbox schaut.

Doch als wäre es nicht schon schlimm genug, dass der Kater einfach eiskalt ausgesetzt wurde, hing an seiner Box auch noch ein verstörender Zettel: „Zu verschenken!“

Die herzlose Aktion trifft nicht nur die Mitarbeiter des Tierheims, auch der Kater ist völlig verstört. „Er weint gerade fürchterlich und verstehe die Welt nicht mehr“, erklären die Tierheim-Angestellten weiter.

Tierheim in NRW: „Mir bricht es das Herz“

Der unkastrierte Kater ist laut Angaben der Tierschützer nicht gechipt, deshalb gibt es keine Spur zu seinem Besitzer. „Wer dennoch Hinweise geben kann, welchem herzlosen Mensch dieser Kater gehört hat, bitte telefonisch unter 0211-651850 melden“, so das Tierheim auf Facebook.

Hinweise kann in den Kommentaren zwar niemand liefern, dafür gibt es aber viel Mitgefühl für den ausgesetzten Kater. „Es macht mich wütend und traurig. Wer sowas macht, ist eine Bestie“, schreibt eine Frau. „Ach Mensch, der arme Kerl. Mir bricht es das Herz“, kommentiert eine weitere. Immerhin, unter den vielen Kommentaren gibt es auch einen Hoffnungsschimmer: Ein Mann schreibt, dass er dem Kater ein neues Zuhause geben wollen würde.