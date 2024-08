Tierheim in NRW macht schrecklichen Fund zwischen Mülltonnen – es zerreißt das Herz

Es gibt manchmal Fälle, die echt sprachlos machen. In NRW gibt es unzählige Geschichten von Tierheimen, die schreckliche Funde machen.

So ist es nun auch in Bonn gewesen, als ein Tierheim Zeuge eines schrecklichen Anblicks wurde. Allen Hundefreunden dürfte dabei das Herz brechen.

Tierheim in NRW macht schrecklichen Fund

Muss so etwas wirklich sein? Das Tierheim Bonn in NRW dürfte ebenso geschockt sein, wie viele andere Menschen aus. „Dieser junge, unkastrierte Deutsche Schäferhund Rüde wurde eben (Samstag, 17. August, 15.15 Uhr) bei uns am Tierheim, zwischen parkenden Autos, angebunden“, heißt es in dem Beitrag

Auch interessant: Tierheim in NRW: Hund „weint jedes Mal bitterlich“ – dann geschieht ein kleines Wunder

Es ist schon schlimm genug, dass das Tier einfach so abgegeben wurde. Aber dann auch noch angebunden? In den Kommentaren unter dem Beitrag zeigen Tierbesitzer geschockt. „Das ist einfach unmenschlich. Diese Menschen müssen sehr krasse Strafen dafür bekommen. Das ist so ein schöner Hund, der hat das nicht verdient“, schreibt eine Frau beispielsweise.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine andere ist ebenfalls empört: „Warum machen die Menschen das? Die kennen keine Liebe. Bin gerade so wütend. Würde niemals meinem Kleinen das antun. Bin so dankbar, dass er bei uns ist.“

„Aussetzen eines Tieres ist eine Straftat“

Das Tierheim Bonn sucht jetzt nach dem Besitzer des Hundes. Wer ihn oder seinen Besitzer kennt, soll sich bei den Tierschützern melden. Dazu gibt es noch den Hinweis: „Das Aussetzen eines Tieres ist eine Straftat und wird von uns zur Anzeige gebracht.“

In den Kommentaren meldet sich eine Hundebesitzerin und will ihn aufnehmen: „Hallo zusammen, ich habe auch einen Schäferhund. Wenn ihn keiner möchte, würde ich ihn nehmen. Der Kleine hat ein Zuhause verdient.“ Ob der Schäferhund an sie weitervermittelt wurde, ist noch unklar.

Mehr Nachrichten für dich:

Auch einige Kilometer weiter in Köln gab es einen anderen Vorfall, der die Tierschützer auf einer positiven Art und Weise fassungslos machte. Sie bekamen nämlich ein Paket. Mit dem Inhalt hatte wohl niemand gerechnet.