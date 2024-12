Tierheim in NRW: Plötzlich stehen Kinder vor der Tür – Tierfreunde haben Tränen in den Augen

Normalerweise erleben die Mitarbeiter in den Tierheimen in NRW mehr traurige als glückliche Momente. Oft kommen kranke oder ausgesetzte Lebewesen in die Einrichtung, die meist noch überfüllt sind und wo viele Tiere auf ein neues, liebevolles Zuhause warten.

Die Situation in den NRW-Tierheimen zerrt also oft an den Nerven – umso schöner ist es dann, wenn es mal zu einer positiven Überraschung kommt. Genau die bescherte eine Gruppe Mädchen jetzt dem Tierheim Bergheim.

Tierheim in NRW: Besonderer Einsatz für die Tiere

Auf Facebook teilen die Mitarbeiter des Tierheims in NRW den besonderen Moment, als die vier achtjährigen Mädchen Jule, Theresa, Sophia und Viktoria vor der Tür der Einrichtung standen.

So hatten die Freundinnen keine Mühen gescheut, um das Bergheimer Tierheim mit einer satten Spende von 120 Euro zu unterstützen! „Die vier achtjährigen Mädchen hatten Haselnüsse gesammelt und diese gegen eine Spende für unser Tierheim verkauft“, heißt es in dem Facebook-Beitrag zu einem Foto, auf dem die Vier stolz mit einem Scheck in der Hand und einem Mitarbeiter vor dem Tierheim posieren.

Tierheim in NRW: „Tolle Kinder mit großem Herz“

„Es ist toll zu sehen, wir kreativ gerade Kinder sind, wenn es darum geht, unseren Tieren zu helfen“, schreibt das Tierheim Bergheim auf Facebook zu dem verfrühten Weihnachtsgeschenk.

Viele begeisterte Tierfreunde stimmen zu. „Mädels, ihr seit Klasse!! Ihr habt ein großes Herz, bleibt bitte ein Leben lang so“, „Tolle Kinder, Eure Eltern können stolz auf Euch sein!“, „Tolle Kinder mit großem Herz“, „Ganz ganz tolle Idee“, „So toll von den Kindern und ihren Eltern, dass sie es erlaubt haben“, „Ach wie genial, tolle Kinder“, „Danke Mädels“, sind nur einige der lobenden Worte unter dem Beitrag.