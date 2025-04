Tierheim in NRW vermittelt Katze – wenige Monate später erreicht Mitarbeiter erschütternde Todes-Nachricht

In einem Tierheim in NRW erblickten fünf Katzen Ende Februar 2024 das Licht der Welt. Die Tierpfleger sorgten sich zusammen mit Mama Molly liebevoll um die neuen Kitten. Und zum Glück fanden die fünf Geschwister schon bald ein neues Zuhause – und das beste: sie durften alle zusammen bleiben.

Die Freude in dem NRW-Tierheim war dementsprechend groß. Doch nur wenige Monate nach ihrem Auszug erhielten die Mitarbeitern nun eine traurige Nachricht, wie sie nun auf Facebook berichten. Eine der Katzen erlitt einen tragischen Schicksalsschlag.

Tierheim in NRW erreicht traurige Nachricht

Die fünf Katzenbabys waren von Anfang an etwas ganz Besonderes im Tierheim Hilden. Denn von dem Zeitpunkt ihrer Geburt wurden ihre Entwicklung in zahlreichen Bildern dokumentiert. Und auch nachdem sie in ihr neues Zuhause gezogen waren, durfte Fotograf Nils FurryFritz die Kitten weiter wöchentlich fotografieren. Entstanden sind tolle Fotos über das 1. Lebensjahr der fünf Katzen.

+++ Bürgergeld-Empfängerin kann nicht arbeiten – weil sie drei Katzen hat +++

Unter den fünf Geschwistern war auch Kater Simon, der von seinen neuen Besitzern auf Leopold umgetauft wurde. Und im Januar 2025 bemerkten die Halter, dass sich die Samtpfote plötzlich anders verhielt. „Beim Tierarzt wurde er erstmal mit Antibiotika behandelt, womit sich sein Zustand erst verbesserte, und dann aber leider wieder verschlechterte“, berichten die Tierheim-Mitarbeiter auf Facebook.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für Leopold kommt jede Hilfe zu spät

Eine Blutuntersuchung brachte die Schock-Diagnose: „Der kleine Mann war an FIP erkrankt.“ Dabei handelt es sich um eine Infektionskrankheit, die nur bei Katzen auftritt und sogar tödlich enden kann. „Sofort wurde die Behandlung dagegen gestartet, aber leider ging es ihm immer schlechter, er hörte auf zu fressen und zu trinken, es war zu spät“, so auch die traurige Erkenntnis bei Leopold.

Noch mehr tierische Meldungen:

In einer Tierklinik versuchten Ärzte alles, um den kleinen Kater zu retten – aber leider vergeblich. „Doch leider hatte sich zusätzlich noch ein Abszess in seiner Lunge gebildet und schweren Herzens ließen seine Besitzer ihn über die Regenbogenbrücke ziehen.“ Zurück bleiben nur die schönen Erinnerungen mit ihm und die Bilder aus seinem ersten und leider einzigen Lebensjahr.