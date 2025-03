Tierheim in NRW nimmt Vierbeiner auf – kurz darauf passiert es

Die Pfleger des Tierheims Bergheim (NRW) werden tagtäglich mit traurigen Tierschicksalen konfrontiert. Auch die Geschichte von Kaninchen-Dame Daisy lässt nicht nur Tierfreunde emotional werden.

Wer ein Haustier hat, der liebt es normalerweise wie ein vollwertiges Familienmitglied – doch das sahen die Besitzer von Kaninchen Daisy offenbar anders. Die Mitarbeiter des Tierheims Bergheim waren froh, dass es Daisy zu ihnen geschafft hat, denn nur kurze Zeit später gebar der Vierbeiner Nachwuchs.

Tierheim in NRW macht Ärger Luft

Auf seiner offiziellen Facebook-Seite (rund 37.700 Follower) berichtet das Tierheim über die traurige Geschichte des Kaninchens – und macht seinem Ärger Luft. Daisy kam aus alles andere als guten Verhältnissen.

„Wir sind so froh, dass Daisy bei uns abgegeben wurde, bevor sie ihre Babys bekam, wer weiß, wie diese Geschichte sonst weitergegangen wäre. Mit weiteren Kaninchen musste sie in ihrem ehemaligen Zuhause in kleinen Käfigen leben, keine Spur von artgerechter Haltung“, empört sich das Tierheim in dem Social-Media-Post.

Tierfreunde sind von Daisy verzückt

„Man versicherte uns zwar, sie hätte keinen Kontakt zu den unkastrierten Böckchen gehabt, aber ihr Nachwuchs spricht eine andere Sprache. Vielleicht war es auch das Wunder der unbefleckten Empfängnis? Wie dem auch sei, bei uns bekommt sie jetzt alle Zeit der Welt, ihre Kinder großzuziehen und nach Kastration der Böckchen, dann werden alle vier in ein wunderschönes Zuhause vermittelt.“

Und zahlreiche Tierfreunde nehmen Anteil an dem Schicksal von Daisy. „Danke, für eure Zuwendung!“, schreibt eine Frau in die Kommentarspalte unter dem Beitrag. „So eine hübsche Mama und das Baby ist auch toll“, heißt es von einer weiteren Person. Es bleibt nur zu hoffen, dass Daisy und ihre Babys schon bald in liebevolle Hände vermittelt werden können.