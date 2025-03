Hund kehrt in NRW-Tierheim zurück – die Reaktionen rühren zu Tränen

Das Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) sieht sich immer wieder mit traurigen Schicksalen konfrontiert: Tiere, die von ihren Besitzern lieblos abgegeben werden, und andere, die schwer erkrankt sind und oftmals mit dem Tod ringen. Inmitten dieser Schicksale gibt es jedoch auch Geschichten von Hoffnung, die das Herz berühren – so wie die von Blacky, einem fröhlichen Mischling, der 2024 ein neues Zuhause fand.

Doch jetzt kehrte er ins Tierheim zurück – und dort sorgt seine erste Reaktion für erstaunte Blicke und Tränen.

Rüde aus NRW zeigt Tierheim-Mitarbeiter seine Dankbarkeit

Blacky ist immer wieder mal im Tierheim Köln Dellbrück. Aber nicht, weil er dort wieder leben sollte. Nein, vielmehr kehrt er regelmäßig zurück, um vom dortigen Tierarzt durchgecheckt zu werden und um seinen ehemaligen Pflegern „Hallo“ zu sagen. Dabei fällt schnell auf, dass der junge Hund die Fürsorge und Hilfsbereitschaft, die ihm im Tierheim zuteilwurde, niemals vergessen hat.

Denn als er Bereichsleiter Romano Köllisch sieht, zerrt er aufgeregt an der Leine und wedelt begeistert mit dem Schwanz. Man merkt deutlich, dass der Hund sich an den Tierheim-Mitarbeiter erinnert – und wie sehr er ihm immer noch am Herzen liegt. Auch die anderen Tierpfleger werden von Blacky mit Küssen überschüttet.

Tierheim NRW: Hund Blacky und Celine sind ein gutes Team

Dabei ist es auch noch gar nicht so lange her, dass Blacky im Tierheim Köln Dellbrück lebte, denn er wurde erst im Oktober 2024 von Celine adoptierte. Doch es war nicht nur ein gewöhnlicher Adoptionsakt. Die junge Frau hatte nämlich bereits als ehrenamtliche Gassigängerin im Tierheim Köln-Dellbrück gearbeitet, zahlreiche wichtige Aufgaben übernommen und dabei die Hunde näher kennengelernt.

So kam es, dass Celine und ihr Lebensgefährte Blacky entdeckten – und der schwarz-braune Mischling mit seinen großen Augen und seiner offenen Art eroberte sofort ihr Herz. Es war schnell klar: Der Vierbeiner sollte ein Teil ihrer Familie werden: „Wir verstanden uns auf Anhieb super. Ich mein, wir waren einfach sofort ein super Team“, betont die junge Frau gegenüber DER WESTEN.

Kein Wunder, dass sie kurze Zeit später den lebhaften Rüden adoptierte, der heute immer an ihrer Seite ist. „Ich nehme ihn wirklich überall mit hin. Er ist mein bester Freund und Teil meiner Familie“, betont Celine glücklich weiter.

Hund Blacky wurde von Celine adoptiert. Zusammen besuchen sie regelmäßig das Tierheim Köln Dellbrück in NRW. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Es wird klar: Die Arbeit in den Tierheimen ist von unschätzbarem Wert. Und auch die Tiere sind zutiefst dankbar für die liebevolle Betreuung. Wer zum Beispiel die Helfer des Tierheims Köln-Dellbrück unterstützen möchte, kann dies jederzeit HIER mit einer finanziellen oder Sachspende tun.

Eines ist sicher: Die Tiere und die engagierten Helfer freuen sich über jede Unterstützung. Denn sie wissen, dass ihre Arbeit einen echten Unterschied im Leben dieser Tiere macht.