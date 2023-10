Tierheim in NRW zeigt Hund im Zwinger – was hier passiert ist, zerreißt Tierfreunden das Herz

Die Geschichten hinter den teils traurigen Knopfaugen der Vierbeiner, die in den Tierheimen in NRW ihr Dasein fristen, lassen sich in vielen Fällen leider nur erahnen. So auch das Schicksal von Hund Sancha, der derzeit im Tierheim Bergheim auf ein neues Zuhause hofft.

Bislang war die Hündin in bester Gesellschaft und teilte sich ihren Zwinger mit Hunde-Kumpel Duman. Doch jetzt meldet sich das NRW-Tierheim mit einer traurigen Aufnahme. Sie zeigt Sancha, die alleine in ihrem Zwinger sitzt und ein heilloses Chaos angerichtet hat. Was ist hier nur geschehen?

+++ Tierheim-Hund aus NRW kehrt zu altem Besitzer zurück – dann erleben Pfleger böse Überraschung +++

Tierheim in NRW: Trauriges Hunde-Foto

Sancha ist gerade mal knapp ein Jahr alt und hat im Tierheim Bergheim Ende September ein neues Zuhause gefunden. Die Kangal-Hündin wurde abgegeben, da ihre Besitzer keine Zeit mehr für sie hatten. Von dem rassetypischen Herdenschutztrieb sei bei der freundlichen und lieben Vierbeinerin bislang noch nichts zu merken.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bislang verbrachte Sancha ihren Alltag mit Kangal-Kumpel Duman. Doch wie eine Aufnahme aus dem Zwinger der beiden jetzt zeigt, ist der Hund nicht mehr da. „Sancha hat ihre komplette Bude auf den Kopf gestellt! In jedem Winkel hat sie verzweifelt nach ihrem Zwingerkumpel und Freund Duman gesucht – leider ohne Erfolg“, schreiben die Tierheim-Mitarbeiter jetzt auf Facebook und teilen ein Bild der traurig dreinblickenden Hündin. „Könnt Ihr Euch vorstellen, wo unser alter Kangal abgeblieben ist?“ Eine Erklärung für das plötzliche Verschwinden des Kangal-Rüden soll unter dem Beitrag schnell folgen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Frau meldet sich mit emotionalen Worten

Denn prompt meldete sich unter dem Bild der Hündin eine Frau zu Wort. Bei ihr handelt es sich offensichtlich um die neue Besitzerin von Duman. „Hallo Sancha! Sei nicht traurig. Dein großer Tag wird kommen. Du bekommst bestimmt bald einen neuen Freund in deine Hütte“, kommentiert sie auf Facebook. „Ich glaube nicht, dass ich es sein werde. Meine Leute sind ziemlich begeistert von mir.“

Noch mehr News:

Die neue Besitzerin des Kangal-Rüden teilt sogar ein Bild des Vierbeiners, der gerade zufrieden und in der Sonne liegend schläft. Sie verkündet optimistisch, dass Duman wahrscheinlich „für immer“ einen „Platz vor dem Kamin ergattert“ hat. Doch es folgt auch eine Ankündigung, die nicht nur die einsame Sancha freuen dürfte. Denn wie die neue Hunde-Halterin außerdem schreibt, will sie diese Woche gemeinsam mit dem Vierbeiner dem Tierheim Bergheim (NRW) einen Besuch abstatten. Beide werden wohl nicht umhin kommen, dabei auch beim Zwinger der Kangal-Hündin vorbeizuschauen.