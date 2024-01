Tierheim in NRW mit rührendem Nachruf – „Ihr letzter Wille“

Tierschutzvereine sind auf Unterstützung und Spenden angewiesen. Viele Mitarbeiter der Tierheime in NRW kümmern sich ehrenamtlich um die Vierbeiner. Der Tierschutzverein Moers durfte sich kürzlich über eine große Spende freuen.

Eine Tierfreundin des Tierschutzvereins war schon zu Lebzeiten eng mit dem Tierheim in NRW verbunden. Doch nach ihrem Tod wollte sie Hund, Katze und Co. weiter unterstützen. Das Erbe der Frau war für den Tierschutzverein ein echter Segen.

Tierheim in NRW: Alternative Energie dank großem Erbe

„Ein ‚Danke von Herzen‘ der besonderen Art“ – damit beginnt der emotionale Facebook-Post des Tierheims in Moers. Gerichtet ist der Text an „Ilse S.“ – eine Unterstützerin der besonderen Art. Denn S. hat sich schon vor dem Tod dazu entschlossen, den Tierschutzverein auch nach ihrem Ableben weiter supporten zu wollen. In Form des Erbes.

„Es war Ihnen ein Anliegen, dass wir Ihr großzügiges Erbe für eine sinnvolle Investition verwenden. Ihr letzter Wille brachte einen Stein ins Rollen und wir planten Ihren Nachlass dafür zu verwenden, unser Tierheim künftig mit alternativer Energie zu versorgen, um weitestgehend unabhängig von kommenden Energiepreisentwicklungen zu sein“, heißt es in dem Nachruf.

Der konkrete Plan: eine Photovoltaikanlage für das Hundehaus. Als erstes Tierheim haben die Moerser Tierfreunde einen finanziellen Zuschuss für das Projekt beantragt. Und siehe da: mit Erfolg. „Dass unser Traum Ende 2023 wahr wurde, verdanken wir Ihnen, einer Fachfirma mit einem Herz für Tiere und der zusätzlichen Förderung durch das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen“, heißt es vonseiten des Tierschutzvereins.

„Zukunft des Planten positiv zu beeinflussen“

Für das Tierheim im Herzen NRWs war das ein riesiger Schritt, der das Leben der Tiere und die Arbeit mit den Vierbeinern nachhaltig verändern wird. Doch damit nicht genug: „Ihr Nachlass wird nicht nur dazu beitragen, umweltfreundliche Energie zu produzieren, sondern auch dazu beitragen, die Zukunft unseres Planeten positiv zu beeinflussen“, schreibt der Tierschutzverein.

„Jeder Sonnenstrahl versorgt künftig unsere Tiere mit Wärme und Licht, das Tierheim mit Strom für alles Wichtige und die eingesparten Kosten können in diesen schwierigen Zeiten an anderer Stelle unseren Tieren zu Gute kommen. Vielen Dank für alles“, rundete das Tierheim den emotionalen Post ab. Eine Geschichte, die berührt und unter die Haut geht!