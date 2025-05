Tierheim in NRW: Trauriger Fund im Park macht Pfleger stinksauer

In den Tierheimen in NRW erleben die Mitarbeiter täglich, wie verantwortungslos oder nachlässig manche Menschen sein können. Und immer bekommen es die Kleinsten ab: Hund, Katze oder Maus müssen leiden, weil ihre Besitzer sich nicht mehr um sie kümmern können beziehungsweise wollen und werden in die Obhut der Pfleger gegeben.

Tierheim in NRW: Trauriger Fund im Park

Obwohl es immer ähnliche Geschichten sind, die die Tierheime in NRW von ihren Fund-Tieren erzählen, werden sie nicht weniger emotional. Jedes Mal, wenn ein neues unschuldiges Fellknäuel bei den Tierpflegern landet, nachdem er irgendwo rücksichtslos ausgesetzt wurde, stellt sich erneut die Frage: Warum macht man sowas?

So konnten nun auch die Mitarbeiter des Düsseldorfer Tierheims nur der Kopf schütteln, als sie die nächsten Fund-Tiere aufnahmen. In einem Facebook-Beitrag berichten sie von dem Fund. Zwei kleine Ratten wurden in einem Park in NRW aufgefunden – und zwar inklusive Transportbox!

Tiere „in keinem gepflegten Zustand“

Sichtlich wütend verfassen die Mitarbeiter des Düsseldorfer Tierheims den Beitrag. „Heute wurden diese beiden Farbratten-Böcke im Eller Schlosspark in ihrer Transportbox gefunden“, heißt es dort. „Die Ratten sind freundlich, aber leider in keinem gepflegten Zustand“. Auf dem Bild sieht man die beiden Nager eng aneinander gekuschelt in ihrer Transportbox liegen. Letzten Endes hatten die beiden wohl noch Glück, gefunden worden zu sein. Leider hat nicht jedes Tierheim-Tier Glück, wie das Schicksal von Hund Chuchu zeigt…