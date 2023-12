Tierheim in NRW schockiert: Fund an einer Autobahn macht sprachlos

Dieses Tierheim in NRW setzt sich stets dafür ein, dass herrenlose Vierbeiner schnellstmöglich ein neues Zuhause finden. Immer wieder werden zahlreiche Tiere im Freien aufgegriffen – an Bäumen angebunden, vor dem Tierheim ausgesetzt, oder vor einem Supermarkt. Die Mitarbeiter des Tierheims Köln-Dellbrück haben schon so einiges gesehen und Tiere an den unterschiedlichsten Orten gefunden, doch dieser Fund schockiert selbst sie.

Tierheim in NRW: Dieser junge Kerl sucht ein neues Zuhause

Hunde, Katzen und Co. tummeln sich in de Räumlichkeiten der Tierheime. Was viele nicht direkt auf dem Schirm haben: auch Bauernhoftiere sind unter ihnen und warten im Heim auf ihr neues Für-Immer-Zuhause. So auch Ziege Olaf. Er wurde in der Nähe einer Autobahn aufgegriffen. Ganz alleine, nahe schneller Autos, lauter LKWs und ohne die Chance gefunden zu werden, irrte er umher. Doch dann geschah das Wunder.

Die kleine Ziege wurde gefunden und ins Tierheim Köln-Dellbrück gebracht. Dort angekommen, konnte mittels seiner Ohrenmarke der eigentliche Besitzer ausfindig gemacht werden. Das Verrückte an der Geschichte? Dieser hatte in seiner großen Ziegenherde gar nicht bemerkt, dass Olaf abhanden gekommen war. „Er trat ihn schließlich an uns ab und nun suchen wir ein neues, artgerechtes Zuhause für den jungen Ziegenbock“, schreibt das Tierheim in NRW in den sozialen Netzwerken.

Ein schönes Gehege, nette Ziegenkumpels und Menschen, die ihn umsorgen, statt ihn zu schlachten – das sind die einzigen Wünsche, die Olaf hat. Die Geschichte der kleinen Ziege berührt die Menschen im Netz. „Wie kann man DEN nicht vermissen“ schreibt eine Facebook-Nutzerin empört in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Andere Leser bedanken sich für die Arbeit der Mitarbeiter und wünschen dem jungen Ziegenbock alles Gute.

Weitere Informationen zu Olaf und weiteren Tieren des Tierheims Köln-Dellbrück, findest du hier.