Tierheim in NRW bleibt bei diesem Anblick die Luft weg – „Einfach Wahnsinn“

Weihnachtszeit ist die Zeit der Nächstenliebe – und das gilt nicht nur unter Menschen. Wie viele auch ein großes Herz für Tiere haben, wurde einem Tierheim in NRW kürzlich imposant vor Augen geführt.

Das Tierheim in NRW hatte an verschiedenen Orten zu Spenden aufgerufen. Was die Mitarbeiter bei der Abholung erwartete, übertraf allerdings die kühnsten Erwartungen – und ließ den Tierfreunden den Atem stocken.

Tierheim in NRW überwältigt von Spenden

Mehr denn je denken wir zur Weihnachtszeit an die Menschen, denen es nicht so gut geht. Die Spendenbereitschaft schnellt gehen Jahresende in die Höhe – so mancher will sich dabei womöglich auch seines schlechten Gewissens bereinigen, den Rest des Jahres etwas zu wenig für die Hilfsbedürftigen getan zu haben.

+++ Tierheim in NRW rettet Hunde-Welpen – ihr Anblick bricht dir das Herz +++

Auch unter Tierfreuden ist diese Zeit eine Zeit des Gebens. Wer daran zweifelt, darf sich hier eines Besseren belehren lassen. Das Tierheim Düsseldorf hatte wie jedes Jahr um Spenden für die Tiere gebeten, die sich aktuell ihn ihrer Obhut befinden. Und wie jedes Jahr haben viele Leute gegeben, was sie entbehren konnten. An einer Spenden-Stelle aber wurden alle Erwartungen übertroffen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Einfach Wahnsinn“

„Heute waren wir beim Fressnapf in Ratingen“, schrieb das Tierheim in NRW kürzlich auf Facebook. „Was wir da vorfanden, lies uns den Atem stocken.“ Fotos zeigen regelrechte Berge von Sachspenden. Hundebetten, Kratzbäume, Katzenstreu, Kleintierstroh – vor allem aber Unmengen an Tierfutter waren bei der Tierhandel-Filiale für das Heim abgegeben worden. Rund um den Weihnachtsbaum im Geschäft türmten sich die Spenden regelrecht.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

„So viele schöne Sachen für unsere Tiere. Alles von ganz lieben Leuten gespendet“, schwärmt das Düsseldorfer Tierheim. „Ob Hund ob Katze ob Kleintier oder auch Vögel alles war dabei. Und als wir alles eingeladen haben, ging es auch noch zum Lager wo ebenfalls eine Menge für uns gesammelt wurde.“

Auch spannend:

„Einfach Wahnsinn“, fasst das NRW-Tierheim diese Überraschung zusammen. „Im Namen unserer Tiere möchten wir uns recht herzlich bedanken. Das hilft uns sehr!“