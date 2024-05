Tierheim in NRW macht traurige Entdeckung – Anblick lässt Pfleger sprachlos zurück

Die Pfleger des Tierheims Düsseldorf (NRW) erleben tagtäglich die traurigsten Tierschicksale. Manche Geschichten gehen dabei besonders ans Herz. So auch die Story von diesem süßen Kerl. Er wurde wohl schon länger nicht wirklich gut behandelt.

Wer ein eigenes Haustier hat, der liebt es meistens wie ein eigenes und vollwertiges Familienmitglied. Allein schon der Gedanke, dass dem Vierbeiner etwas zustoßen könnte, macht viele Tierbesitzer wahnsinnig – dass sah bei den Besitzern dieses Kaninchens wohl ganz anders aus. Anders lässt sich sein Zustand auch nicht erklären. Es wurde im Tierheim Düsseldorf (NRW) abgegeben.

+++Duisburg: Trauriger Fund an Penny-Parkplatz – „Was stimmt mit den Leuten nicht?“+++

Tierheim in NRW teilt Foto von Fund-Kaninchen

Wie kann man einem Tier nur so etwas antun? Diese Frage stellen sich wohl nicht nur die Pfleger des Tierheims Düsseldorf (NRW). Auf seinem Facebook-Account (circa 27.000 Follower) teilte das Tierheim am Montag (20. Mai) das Foto eines Kaninchens.

+++Hund an A1 in NRW angebunden – Tierheim gibt lang ersehntes Update+++

„Fundtier. Vorgestern Abend wurde dieses knuffige Widderböckchen in Düsseldorf Bilk auf dem P+R-Parkplatz Südpark an der Universitätsstraße gefunden. Er lief dort frei herum und konnte vom Tierrettungsdienst Schütz gesichert werden“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Tierheim in NRW: Trauriger Anblick für die Pfleger

„Leider ist der kleine Kerl total vermilbt und hatte zudem zu lange Krallen. Wir haben bereits mit der Behandlung begonnen“, heißt es weiterhin in dem Post. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass es dem Kaninchen schon bald besser geht – und es ein neues liebevolles Zuhause findet.

Und auch dieses Tierschicksal geht einfach nur ans Herz: Der süße Buddy landete im gehobenen Hunde-Alter im Tierheim. Dort geht es dem Vierbeiner so gar nicht gut. Die ganze Geschichte kannst du hier nachlesen.