Tierheim Essen vermittelt Katze – plötzlich kommt diese Nachricht

In den Tierheimen in NRW geht es oftmals wuselig zu. Tagein, tagaus spazieren hier Vierbeiner auf glücklichen Pfoten aus der Tür in ihr neues Zuhause – oder aber kommen nach einem Schicksalsschlag oder einer schwierigen Zeit zu den Tierpflegern, um hier wieder aufgepäppelt und schließlich vermittelt zu werden.

So passierte es auch mit Katze Cassandra, die vor einer ganzen Weile aus dem Tierheim Essen in ihr neues Zuhause zog. Doch plötzlich bekommen die Mitarbeiter Post…

Tierheim Essen bekommt Nachricht

In einem Facebook-Beitrag berichten die Mitarbeiter von der Nachricht, die sie plötzlich erhalten haben. „Erinnern Sie sich noch an Cassandra, die süße Samtpfote?“, heißt es darin. Die Katze wurde vor einer ganzen Weile durch das Tierheim vermittelt und lebt nun allem Anschein nach ihr bestes Leben. „Habe es ganz gut getroffen. Wohne in einem großen Zimmer mit Balkon, seit es warm ist, bin ich jeden Tag draußen“, steht in der Nachricht.

Katze Cassandra erzählt weiter von ihrem neuen Leben in ihrer Familie. „An die Zweibeiner hier habe ich mich schon ganz gut gewöhnt. Ich lasse sie schon ganz nah an mich heran, zweimal durften sie mich schon im Nacken kraulen“, heißt es. Anscheinend ist Cassandra auch dem Tierheim als eine ängstliche Katze bekannt, die sich aber mit viel Geduld und Liebe an ihr neues Zuhause zu gewöhnen scheint.

Katze gewöhnt sich langsam ein

Die Vierbeinerin berichtet außerdem von einer zweiten Katze. „Anfangs hatte ich große Angst vor ihr und habe sie nur angeknurrt“. Seitdem seien die beiden erstmal getrennt. Zweimal kam es sogar dazu, dass die beiden sich geprügelt haben! „Das ist aber lange her. Habe ich schon fast vergessen“, berichtet die Nachricht dem Tierheim.

Inzwischen komme die zweite Katze mit der Besitzerin zusammen täglich zu Cassandra, damit diese sich langsam an die Gesellschaft gewöhnt. „Anfangs hat mich das sehr aufgeregt und ich habe danach ins Bett gemacht. Da konnte ich gar nichts gegen tun“.

Es scheint, als ob Cassandra noch ein bisschen Zeit brauchen würde, sich aber immer besser in ihr neues Zuhause einlebt. „Eine der Zweibeiner hat schon oft mit mir geklickert, dann bekomme ich immer Leckerli, das macht Spaß! Spielen tue ich auch sehr gern, dadurch haben wir uns schnell besser kennengelernt“, heißt es beispielsweise in der Nachricht. Die Besitzer bedanken sich zudem beim Essener Tierheim, dass die Katze gesund gepflegt und sich um sie gekümmert hat.