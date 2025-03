Tierheim in NRW nimmt misshandeltes Katzen-Baby auf: Kind quälte das Tier – „Höllische Schmerzen“

Die Mitarbeiter in den Tierheimen in NRW kann so leicht nichts schocken. Fast täglich kommen Neuankömmlinge zu ihnen mit den tragischsten und traurigsten Schicksalen. In den meisten Fällen sind ausgerechnet ihre Besitzer Schuld an ihrem Leid.

So auch in diesem Fall. Am Dienstag (18. März) nahm das Tierheim Bergheim (NRW) eine Katze auf, die in einem miserablen Zustand war – körperlich und psychisch. Was der kleinen Samtpfote passierte, treibt die Tierpfleger zur Weißglut.

Tierheim in NRW nimmt misshandelte Katze auf

„Gestern erhielten wir einen Anruf aus einer Tierklinik, der uns mehr als fassungslos machte“, fängt das Tierheim Bergheim auf Facebook die Geschichte an. Dort musste ein fünf Wochen altes Katzenbaby aufgenommen und behandelt werden. Eine Familie brachte das Kitten mit erheblichen Verletzungen in die Tierklinik. Als das Tierarzt-Personal wissen wollte, wie diese zustande kamen, trauten sie ihren Ohren kaum.

„Nach Angaben der Eltern hatte ihr kleines Kind die Katze absichtlich in der Zimmertür eingeklemmt, bis diese ganz geschlossen war“, so die Erklärung. Doch es wird noch schlimmer. „Da sie nun aber keine Operation bezahlen konnten oder wollten, übereigneten sie das schwer verletzte Tier direkt an Ort und Stelle.“

Tierheim bleibt auf Kosten sitzen

Somit entzogen sie sich der Verantwortung und das Tierheim Bergheim übernahm. Mitsamt aller Kosten für die Behandlung und Nachversorgung. „Milli, wie wir sie tauften, musste sofort operiert werden, sie hatte höllische Schmerzen, die Wirbel waren buchstäblich pulverisiert.“ Der erschütternde Bericht des Tierheims macht auch viele Tierfreunde betroffen.

„Millis fragender, verständnisloser Blick bricht mir das Herz. Wie kann man nur?“, „Mir ist richtig übel vor Wut“ oder „Wie können Kinder schon so grausam sein?“, heißt es in den Kommentaren. Die Tierpfleger haben versprochen, dass sie dem Fall nachgehen und aufklären wollen.

Um die Kosten für Milli zu stemmen, bittet das Tierheim um Spenden an folgendes Konto:



paypal@tierheim-bergheim.de mit dem Stichwort „Milli“ oder

Volksbank Köln Bonn eG

IBAN: DE96380601867113049027