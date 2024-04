Hundewelpen-Notfall in NRW-Tierheim – Tierfreunde entsetzt: „Könnte heulen“

Die Tierheime in NRW wollen stets die besten Voraussetzungen bieten, um Hund, Katze, Maus & Co. bestmöglich helfen zu können. Das erfordert manchmal auch Bauarbeiten am Gebäude, um beispielsweise mehr Platz für die armen Tiere schaffen zu können. Gleichzeitig nimmt aber die Zahl dramatischer Notfälle leider nicht ab.

Das musste nun auch das Tierheim Bergheim (NRW) erfahren. Aktuell gibt es dort eine Großbaustelle, wodurch die Platzkapazitäten für Hunde stark eingeschränkt sind. Und ausgerechnet in dieser Situation ereilt das Tierheim ein Welpen-Notfall!

Hunde-Welpen-Notfall in NRW-Tierheim

„Alles kommt anders als man denkt“, schreibt das Tierheim Bergheim am Sonntag (21. April) auf Facebook. „Jetzt bekamen wir den Anruf des Veterinäramtes, das in einer Wohnung Old English Bulldog Welpen sichergestellt werden müssen, die es dort nicht gut haben.“

Ein Notfall, wo das Tierheim Bergheim nach eigenen Angaben nicht nur helfen musste, sondern auch wollte – Großbaustelle hin oder her.

Tierpfleger müssen improvisieren

„Wir haben wieder einmal Improvisationstalent bewiesen, unsere vorhandenen Hunde umgruppiert und so einen Raum in der Quarantänestation frei gemacht“, erklärte das Tierheim und zeigte ein Foto der vier English Bulldogs in ihrer neuen Unterkunft.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Gestern sind zunächst vier Welpen eingezogen, ein fünfter soll folgen“, ist unter dem Foto zu lesen. „Sie sind im Dezember geboren, wirken aber unterentwickelt und sind recht ausgemergelt. Sie sind weder geimpft noch gechipt, das ist jetzt mal wieder unsere Aufgabe. Drückt uns die Daumen, dass sie so weit gesund sind – und schickt bitte noch keine Vermittlungsanfragen.“

Mehr News:

Das Mitgefühl bei der Facebook-Community ist groß. „Ich könnte heulen, wenn ich die armen Hunde sehe“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere stimmt zu und zeigt sich fast schon hoffnungslos: „Was läuft denn da überall schief? Was ist denn los mit unserer Gesellschaft?“

Wie es dazu kommen konnte, dass in einer Wohnung ganze fünf Welpen lebten, um die sich offenbar niemand korrekt kümmerte, ist noch nicht klar. Jetzt will das Tierheim Bergheim erst einmal alles daran setzen, die Fellnasen liebevoll aufzupäppeln.