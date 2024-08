Tierheim in NRW: Hund „weint jedes Mal bitterlich“ – dann geschieht ein kleines Wunder

Zahlreiche Tierheime in NRW platzen aus allen Nähten und dennoch gibt es immer wieder Notfälle, für die die Mitarbeiter Platz schaffen müssen. Ansonsten seien die Tiere wohl großen Qualen oder sogar dem Tod ausgesetzt.

Deshalb konnten die Mitarbeiter des Tierheims auch nicht nein sagen, als im April 2024 das Veterinäramt um Hilfe bat. Denn fünf kleine Welpen mussten dringend aus ihrem Zuhause geholt werden, aber damit war die tragische Geschichte noch nicht beendet.

Tierheim in NRW rettet Hunde-Papa aus Horror-Wohnung

Die fünf Old English Bulldog Welpen kamen zum Teil vollkommen abgemagert und unterentwickelt im Tierheim Bergheim an. Es war offenbar dringend Zeit, dass das Veterinäramt die Tiere aus ihrem Zuhause holt. Doch die Tierheim-Mitarbeiter machten sich nicht nur sorgen um die Kleinen.

Was war mit den Hunde-Eltern? Sie setzen zunächst alle Hebel in Bewegung, damit auch sie dort rausgeholt wurden. Als erstes kam Buddy, der Vater der fünf Bulldoggen-Welpen bei ihnen Ende Juli an. Während die süßen Hunde-Babys schnell ein neues Zuhause fanden, war die Angst groß, dass Buddy zu einem Dauergast werden könnte. Aber nun haben die Tierpfleger gute Neuigkeiten.

Überraschendes Happy End

Denn Buddy habe „unfassbares Glück“ gehabt. „Nur wenige Tage nach seiner Ankunft im Tierheim hatte er bereits super nette Interessenten. Sie besuchten ihn täglich, es war Liebe auf den ersten Blick, und Buddy weinte jedes Mal bitterlich, wenn sie das Tierheim wieder verließen“, erklären sie in einem Facebook-Beitrag vom 8. August.

Doch damit ist nun offenbar Schluss. „Diese Tränen kann er sich zukünftig sparen, denn gestern haben sie ihn adoptiert und schon ein erstes Foto aus dem heimischen Garten geschickt. Geschichten wie diese lassen unser Herz hüpfen“, so die freudige Nachricht. Damit ist der Aufenthalt von Buddy im Tierheim Bergheim deutlich kürzer als erwartet.