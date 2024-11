Sparkasse in NRW: Änderung beim Geldabheben – das müssen Kunden jetzt wissen

Ob für den Einkauf auf dem Flohmarkt, das leckere Croissant beim Bäcker oder das Sparschwein des Enkels – viele Menschen nutzen noch Bargeld. Warum auch nicht? Die Scheine und das Klimpergeld sind immerhin nützlich, denn man muss nicht auf ein funktionierendes EC-Gerät hoffen oder an einen vollen Akku denken.

Doch so einfach das Bezahlen mit Bargeld ist, so schwierig ist es manchmal, einen passenden Automaten zu finden. Doch jetzt haben manche Sparkassen in NRW genau HIER für eine XXL-Veränderung gesorgt. Für viele Kunden wird sich nun einiges ändern.

Sparkasse: Bank-Konzern sorgt für XXL-Veränderung

Für manches ist es ein unnötiges Gerät, für andere ein nützliches Mittel. Was damit gemeint ist? Der Geldautomat. Immerhin bezahlen heutzutage viele mit dem Handy und brauchen den Automaten nicht mehr. Die Folge: Immer mehr Geldautomaten in Deutschland verschwinden und die Zahl nimmt rapide ab. Auf der anderen Seite suchen Bargeld-Fans vergeblich nach der passenden Automaten. Doch genau mit dieser Suche könnte bald Schluss sein.

Warum? Sparkasse und Volksbank arbeiten jetzt zusammen. Das heißt, in den Filialen stehen jetzt zwei Geldautomaten – einer von der Sparkasse und einer von der Volksbank. Und genau das wird jetzt in NRW Realität! Hintergrund des Ganzen ist aber nicht nur die Automatensuche, sondern auch eine Filialschließung, da der Vermieter den Vertrag gekündigt hat.

Olpe: Haken und Vorteile – darauf muss man nun achten

So wird in Olpe in der SB-Filiale der Sparkasse (Martinsstraße 53) künftig auch ein Geldautomat der Volksbank stehen. Aber keine Panik! Laut Westfalenpost soll es zu keinen Unterbrechungen der Bargeld-Auszahlungen kommen.

Doch so gut das klingt, es gibt auch einen großen Haken. So kann man keine Banknoten oder Münzen mehr einzahlen, und auch die Überweisungsterminals sowie die Kontoauszugsdrucker befinden sich nun an einem anderen Ort. Und wo? In der Hauptstelle der Sparkasse (Westfälische Straße 9), in der Frankfurter Straße 22 und in der Franziskanerstraße 16.

