Sparkasse in NRW gibt nach Diebstahl Versprechen – doch Kundin wartet seit Jahren

Es war der Schock ihres Lebens! Im August 2022 glaubt Katharina G. (33) aus Attendorn (NRW) an einen schlechten Scherz, als sie morgens das Haus verlässt. Die Scheiben ihres Ford Focus sind eingeschlagen, der Lack ist zerkratzt. Unbekannte haben den Wagen der dreifachen Mutter aus NRW aufgebrochen, um ihre Handtasche mitsamt Portemonnaie zu stehlen!

Das Auto stand wie jede Nacht im Carport der 33-Jährigen, die sofort die Polizei informierte. Besonders bitter: Den Räubern gelang es, mit der gestohlenen Bankkarte von der Sparkasse an einem Zigarettenautomaten etliche Schachteln zu kaufen – auch ohne PIN-Eingabe. Die Sparkasse in der NRW-Stadt machte ihr daraufhin ein Versprechen – doch bis heute wartet die Frau darauf, dass sie es endlich umsetzt!

Sparkasse in NRW macht nach Diebstahl Versprechen

Gegenüber DER WESTEN erzählt Katharina G.: „Der oder die Räuber konnten in der Nacht des Diebstahls über 130 Euro stehlen. Ich habe am Morgen sofort meine Sparkassen-Karte sperren lassen. In der Attendorner Filiale sagte man mir dann, dass man mir den finanziellen Schaden rückerstatten werde, weil ich Opfer eines Verbrechens wurde.“ Doch bis heute passierte – nichts!

„Das Ganze ist jetzt über zwei Jahre her. Ich war zwischendurch immer mal wieder bei der Sparkasse, zeigte die polizeiliche Anzeige, gab alle Daten meiner gestohlenen Karte durch, die nötig waren. Bislang hat man mich immer vertröstet“, sagt sie. Zwar sei sie auf die knapp über 130 Euro nicht so zwingend angewiesen. Letztlich habe sie noch Glück gehabt, dass nicht noch mehr gestohlen wurde. Trotzdem sei sie enttäuscht vom Geldhaus ihres Vertrauens.

Die Scheiben sind eingeschlagen, der Lack zerkratzt: Der aufgebrochene Ford von Katharina G. aus Attendorn (NRW). Ihre Handtasche lag auf dem Beifahrersitz, darin auch ihr Portemonnaie. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Kundin wartet seit Jahren auf Erstattung von Sparkasse

DER WESTEN hat die betroffene Sparkasse in NRW mit dem Fall konfrontiert. Ein Sprecher weist auf das Bankgeheimnis hin, will sich nicht zu Details äußern. Aber: Die Sparkassen selbst deklarieren es als „Kartenservice“, wenn einem Kunden die Bankkarte gestohlen und dessen Geld missbräuchlich verwendet wird.

In einer Fußnote gibt es laut Webseite dann doch eine (kleine) Einschränkung: „Wenn Sie nicht grob fahrlässig handeln.“ Das sei bei Katharina G. wohl nicht der Fall gewesen, wie ihr in der Filiale im beschaulichen Sauerland versichert worden sei. Sie hofft, „dass Bewegung in diese Angelegenheit kommt – auch im Sinne von anderen Betroffenen, die es leider immer wieder gibt und geben wird.“