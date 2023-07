Die Sommerferien in NRW laufen auf Hochtouren. Viele sind bereits ins Ausland abgedüst oder machen es sich an der Nordsee, Ostsee oder im Bayrischen Wald gerade schön. Doch nicht alle fahren in diesem Jahr in den Urlaub.

Manche Familien verbringen die Schulferien auch auf Balkonien. Doch wenn dir und deinen Kindern irgendwann während der Sommerferien in NRW die Decke auf den Kopf fällt, dann haben wir hier ein paar kostengünstige oder sogar kostenfreie Ausflugsvorschläge für dich.

Sommerferien in NRW: Spontanausflug gefällig?

Unsere ersten Vorschläge richten sich vor allem an jene, die sich gerne die Beine vertreten und dabei auch etwas Natur oder Kultur erleben wollen.

1. Externsteine in Horn-Bad Meinberg

Wer gerne wandert und dabei auch vor Höhenmetern nicht zurückschreckt, für den könnten die Naturerlebnispfade der Externsteine nahe Detmold bei Bielefeld interessant sein. Neben dem Wanderausflugsziel können Besucher auch an einer interaktiven Ausstellung teilnehmen. Die Besteigung des Felsens ist täglich von 10 bis 18 Uhr möglich, beziehungsweise bis zum Einbruch der Dunkelheit – wetterbedingte Änderungen vorbehalten.

Preise:

Erwachsene: 4 Euro (6 Euro Kombiticket mit Ausstellung)

Kinder (6-14 Jahre): 2 Euro (3 Euro Kombiticket)

2. Burg Linn in Krefeld

Hier kannst du das Archäologische Museum besuchen oder dir die Burg und das Jagdschloss ansehen – oder auch beides. Die Verbundkarte inklusive Textilmuseum kostet dabei natürlich weniger als die Einzelnen. Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern käme dabei genau auf 20 Euro. Ein Spaziergang im Park drumherum, von wo aus du auch die Burg von außen bestaunen kannst, kostet selbstverständlich nichts.

Eintritt für alle Bereiche:

Erwachsene: 7 Euro

Schüler, Studenten, Leistungsempfänger nach SGB II und SGB XII: 3 Euro

Unter 18 Jahren: freier Antritt

Sommerferien in NRW mit Kunst & Kultur

Ja, auch in den Schulferien darf man etwas lernen:

3. LWL-Museum Münster

Das LWL-Museum für Kunst und Kultur des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe bietet zahlreiche Touren, Workshops, Konzerte, Vorträge und vieles mehr. Bis Anfang September läuft noch die Ausstellung „Sommer der Moderne“.

Preise:

Erwachsene: 9 Euro (13 Euro inklusive Ausstellung)

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre erhalten freien Eintritt

Ausflüge für Entdecker

Hier ist für Groß und Klein etwas dabei.

4. Wisent-Welt Wittgenstein

Ein Wisent aus der Wisent-Welt Wittgenstein am Rothaarsteig. Foto: IMAGO/Rene Traut

Im Sauerland lädt das Artenschutzprojekt zum Erhalt der Wisent-Population Eltern und ihre Kinder zu einem Einblick in das nahezu wilde Leben der Tiere. Auf dem 20 Hektar großen Areal gibt es entlang eines Wanderpfades nicht nur Wisente zu sehen, sondern auch viel Natur.

Preise:

für eine kleine Wisent-Familie (ein Erwachsener, zwei Kinder bis 1,5 Meter Körpergröße): 12,50 Euro

Große Wisent-Familie (zwei Erwachsene, drei Kinder): 20 Euro

Bis einen Meter Körpergröße ist der Eintritt umsonst

5. Kluterthöhle Ennepetal

Lust auf ein wenig Höhlenluft? Dann könnte ein Abenteuer durch die Kluterthöhle in Ennepetal – zwischen Wuppertal und Hagen – genau das Richtige für dich sein. Hier kannst du durch enge Gänge klettern und in eine verborgene Höhlenwelt entdecken. Achtung: Die Action-Touren sind nichts für Klaustrophobiker. Mit der RuhrTopCard erhältst du hier sogar freien Eintritt.

Preise:

Erwachsene: 10 Euro

Kinder (4 bis 15 Jahre): 6 Euro

Kinder unter vier Jahren kosten nichts

6. Atta-Höhle Attendorn

Noch mehr Höhlen-Action gibt es in der Tropfsteinhöhle in Attendorn, weit im Osten von NRW. Der Eintritt in die „unterirdische Unterwelt“ ist hier allerdings etwas teurer. Größere Familien müssen hier mehr als 20 Euro zahlen.

Preise:

Erwachsene: 12,50 Euro

Kinder: 7,50 Euro

Familienkarte (zwei Kinder und zwei Erwachsene): 32,50 Euro

Unter 5 Jahre zahlt man keinen Eintritt

7. Schloss Drachenburg

Das Schloss Drachenburg lockt mit malerischer Aussicht. Foto: IMAGO/Vitalii Kliuiev

Die „Ikone der Rheinromantik“ in Königswinter nennt sich das Schloss Drachenburg. Ob die um 1882 errichtete Burg im Siebengebirge ihr Versprechen halten kann, kannst du nur bei einem Besuch herausfinden.

Preise:

Familienticket (zwei Erwachsene und zwei Kinder zwischen 6 und 17 Jahren): 18 Euro

Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt

Diese Angebote sind sogar kostenlos

Wer Kohlekultur liebt und gerne Tiere streichelt und füttert, dürfte auch bei den folgenden Gratis-Angeboten auf seine Kosten kommen:

8. Landschaftspark Duisburg

Ein Rundgang durch den Landschaftspark in der Ruhrgebietsstadt Duisburg ist kostenlos – und das rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Hier kannst du dir die alten Hochöfen im stillgelegten Hüttenwerk ansehen und optional etwas Geld ausgeben für ein Essen im Hauptschalthaus, eine Runde tauchen im Gasometer oder eine Kletterstunde. Die Aussicht vom Hochofen über die Stadt und der riesige Abenteuerspielplatz sind dann wieder gratis.

9. Tiergehege Kaisergarten Oberhausen

Neben dem Tierpark am Stadtgarten in Recklinghausen bietet auch der Kaisergarten in Oberhausen einen kostenlosen Eintritt an. Hier gibt es Pferde, Hirsche, Schafen und Ziegen, Waschbären, Zwergotter und viele andere Nager und Reptilien. Wer die füttern will, muss dafür allerdings 1,50 Euro pro Futterschachtel springen lassen. Es lohnt sich aber auch ein Spaziergang durch den Park mit seinem kleinen See in der Mitte und dem Spielplatz gleich nebenan.

10. Zeche Zollverein Essen

Das UNESCO-Welterbe kannst du dir auf eigene Faust oder im Rahmen einer Führung ansehen. Die kosten für Familien mitunter 17 Euro, können aber je nach Thema und Kinderanzahl etwas teurer sein. Zu der Anlage gehören die Zeche, die ehemaligen Schachtanlagen und die Kokerei. Der Zugang zum Gelände ist jederzeit kostenfrei möglich. Hier finden immer wieder Veranstaltungen und sogar Festivals statt.