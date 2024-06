Solingen (NRW): Heftige Explosion! Mehrere Menschen verletzt++ Hubschrauber im Einsatz

Polizei-Großeinsatz in Solingen (NRW)! Dort hat es in einem Haus offenbar eine Explosion gegeben. Die Polizei und Feuerwehr sind mit zahlreichen Kräften vor Ort.

In Solingen (NRW) ist es am Dienstagnachmittag (25. Juni) zu einer heftigen Explosion gekommen. Drei Menschen wurden dabei verletzt, wie ein Sprecher der Polizei Wuppertal gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Solingen (NRW): Schwer Verletzter kommt mit Hubschrauber in Klinik

Zeugen schilderten einen „lauten Knall“ und eine Rauchentwicklung im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße. Der Bereich ist großräumig abgesperrt. Zwei Personen wurden bei der Explosion leicht verletzt. Eine weitere Person kam mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik.

In dem Haus, wo die mutmaßliche Explosion stattfand, befinden sich sowohl Wohnungen als auch ein Geschäft im Erdgeschoss. Laut dem WDR hat sich das Geschehen in einem Café ereignet. In dem haben sie zu dieser Zeit vier bis fünf Personen aufgehalten. Die weiteren Hintergründe sind unklar.