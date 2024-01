Silvester: Flughafen Köln/Bonn wird zur Rettungsinsel – SIE sind auf ewig dankbar

Der Flughafen Köln/Bonn ist wie jeder andere Flughafen dieser Welt für gewöhnlich ein Ort, an dem Menschen tendenziell eher in Stress verfallen. Das wird jeder bestätigen können, der schon mal eine Flugreise mit einer größeren Familie hinter sich hatte oder auf den letzten Drücker einen Flieger zu einem wichtigen Geschäftstermin erwischen musste.

Doch in der Silvesternacht bewirkte der Flughafen Köln/Bonn genau das Gegenteil. Der Flughafen sorgte für eine gehörige Portion Entspannung bei denjenigen, die an Silvester für gewöhnlich alles andere als entspannt sind: Hunde.

Flughafen Köln/Bonn an Silvester eine Rettungsinsel für Hunde

Während Menschen an Silvester freudig und ausgelassen ins neue Jahr feiern, ist diese Nacht für viele Vierbeiner die schlimmste des ganzen Jahres. Die plötzlichen und lauten Geräusche des Feuerwerks versetzen Tiere in extreme Angst-Situationen. Daher fordern Tierschützer seit vielen Jahren bereits Böllerverbote – bislang vergeblich.

Doch wo die Politik versagt, springt immerhin der Flughafen Köln/Bonn ein. In der Region hatte es sich unter Hundehaltern in den vergangenen Jahren schon als Geheimtipp rumgesprochen. Am Konrad-Adenauer-Flughafen ist in den einzelnen Terminals vom lauten Feuerwerk nichts zu hören.

Während ringsum in den Großstädten von NRW das Feuerwerk tobt, wird der Airport zur stillen Rettungsinsel für verängstigte Fellnasen. Der Flughafen wies auch diesmal zuvor explizit darauf hin, dass Hunde in dieser speziellen Nacht herzlich willkommen sind.

Schafpudel Emil war einer von rund hundert Hunden, die in der Silversternacht am Flughafen Köln/Bonn in Ruhe ins neue Jahr starten konnten. Foto: privat

Hunde fliehen dem Silvester-Stress

Und so zog es auch in dieser Silvesternacht wieder rund hundert Hundebesitzer in den Flughafen Köln/Bonn. Auf den drei Ebenen des Airports verteilten die Halter sich geschickt und hielten bewusst einen respektvollen Abstand zueinander, so dass die Hunde zur Ruhe kommen konnten.

Eine Leserin berichtet DER WESTEN, dass sie von diesem Angebot des Flughafen Köln/Bonn begeistert war und jene Begeisterung auch bei den anderen Hundehaltern gespürt habe. Manche Halter legten sogar weite Strecken zurück, um das Angebot wahrzunehmen. So zog es zum Beispiel sogar Hundebesitzer aus Aachen oder Witten im Ruhrgebiet nach Köln.

Flughafen Köln/Bonn begeistert Hundehalter

Manche Halter hatten in den Vorjahren bereits viele andere Optionen versucht, um ihre geliebten Vierbeiner an Silvester zu beruhigen. Endgültig begeistert waren sie – und ihre pelzigen Gefährten – jedoch erst von der Ruhe im Airport-Terminal.

Und so bescherte der Flughafen Köln/Bonn mal wieder einigen Hunden einen angenehmen Start ins neue Jahr.