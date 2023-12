Silvester in NRW: Mega-Ansturm auf Böller – doch Kunden schauen in die Röhre! „Ging mal gar nicht“

Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, Nachwirkungen der Corona-Pandemie und Inflation: 2023 hat viel Kraft gekostet. Kein Wunder, dass die Menschen in NRW das Jahr mit einem großen Knall verabschieden wollen.

Feuerwerks-Fans zieht es vor dem Jahreswechsel traditionell zum Pyrotechnik-Werksverkauf bei Europas größtem Feuerwerks-Hersteller „Weco“ in Eitorf (NRW). Doch wer vor Silvester 2023 nicht aufgepasst hat, geht schon beim Start des Böllerverkaufs am Donnerstag (28. Dezember) leer aus.

Silvester in NRW: Riesen-Ansturm auf Böller

Es waren keine leichten Zeiten für Feuerwerks-Hersteller. Die Firma „Weco“ etwa hat als Folge des Böllerverbots zu Pandemiezeiten rund 40 Prozent seiner Mitarbeiter verloren. Als das Böllern im letzten Jahr wieder erlaubt war, stand die Firma vor einer nahezu unlösbaren Herausforderung: Wie solle man den traditionellen Verkauf am Werk in Eitorf mit so wenig Personal stemmen? Die Lösung: Eine Click-and-Collect-Variante mit Überraschungspaketen statt Stöbern im großen Sortiment.

Ein Jahr darauf hält das Pyro-Unternehmen an dem Modell fest. Wieder mussten Feuerwerks-Fans ihre Überraschungspakete im Vorfeld online bestellen und konnten sie dann am Donnerstag oder Freitag vor Silvester an den beiden Standorten in Eitorf oder Kiel abholen. Und die Nachfrage war gewaltig.

Pyro-Fans enttäuscht: „Fehlt schon etwas“

So waren die Überraschungspakete schon weit vor Beginn des Verkaufs vergriffen. Wer wie in alten Zeiten einfach zum Werk fuhr, um sich Böller, Batterien und Raketen zu sichern, sollte leer ausgehen. Viele vermissen die alte Zeit, als Pyro-Jünger einen Tag vor Beginn des Verkaufs anreisten und vor dem Werk campierten. „Schöner wars. Tag vorher anreisen. Über Nacht Schlange stehen bei Minus-Graden. Viele tolle Leute kennengelernt. Gegrillt. Gelacht. Das war Weco-Ü-Packet für mich“, trauert einer unter einem Facebook-Post von Weco. „Fand das Feeling auch immer mega. Fehlt schon etwas“, bestätigt ein weiterer Feuerwerks-Fan.

Andere hingegen sind froh, dass der Spuk vorbei ist: „Das mag für euch schön gewesen sein. Aber was alles an Müll da liegen gelassen wurde, ging mal gar nicht (…) Die Mitarbeiter von Weco haben mir leidgetan. Die mussten auch Nachtschicht machen und auf das Gelände aufpassen“, gibt einer zu Bedenken. Die Freude über die Wiederaufnahme des Werksverkaufs eint jedoch alle: „Vielen Dank nochmal für diese tolle Aktion. Ich werde morgen zwei Männer sehr glücklich machen“, schreibt eine Kundin. Dann kann das Böllern an Silvester in NRW ja losgehen.