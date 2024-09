Siegen (NRW): Frau sticht im Bus mit Messer zu ++ Jetzt die erlösende Nachricht

Fürchterliche Tat am Freitagabend (30. August) in Siegen (NRW). Nach Angaben der Polizei Dortmund hat eine Frau (32) in einem Bus auf dem Weg zum Stadtfest in Siegen gegen 19.40 Uhr Fahrgäste mit einem Messer angegriffen.

Sechs Personen seien verletzt worden. Drei von ihnen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Drei weitere konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen.

Die Tatverdächtige (eine 32-jährige Deutsche) sei gefasst. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, betont die Polizei Dortmund.

Siegen (NRW): Messer-Attacke – Polizei mit wichtigem Appell

Der Messer-Anschlag auf der 650-Jahr-Feier in Solingen (mehr dazu hier >>>) ist gerade einmal eine Woche her. Nun hat es erneut eine Bluttat rund um ein Stadtfest in NRW gegeben. Dieses Mal schließt die Polizei einen Terror-Anschlag jedoch aus, wie ein Sprecher der Polizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte: „Wir haben andere Erkenntnisse“, so der Polizeisprecher am späten Abend. Derzeit lägen keine Hinweise auf ein politisches oder religiöses Tatmotiv vor.

„Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger darum, in sozialen Netzwerken oder auf anderen Kanälen keine Falschmeldungen zu verbreiten, insbesondere keinen Bezug zu einem Terroranschlag herzustellen“, appellierte die Polizei öffentlich.

Nach bisherigen Ermittlungen attackierte die 32-Jährige auf der Freisengründer Straße im Stadtteil Eiserfeld Fahrgäste mit einem Messer. Drei junge Männer (19, 21 und 23) erlitten lebensgefährliche, eines wurde schwer, ein letztes leicht verletzt. Am Tag nach der Tat teilte die Polizei mit, dass das 23-jährige Opfer außer Lebensgefahr sei. Der Zustand der anderen beiden jungen Männer war zunächst weiterhin lebensbedrohlich. Am Sonntag dann die erlösende Nachricht der nun ermittelnden Polizei Hagen: Alle Opfer seien außer Lebensgefahr!

Die Polizei ermittelt nach einer Messer-Attacke in diesem Bus in Siegen (NRW). Foto: IMAGO/Rene Traut

800-jähriges Stadt-Jubiläum von Bluttat überschattet

Zum Zeitpunkt der Tat war der Bus der Linie R22 mit rund 40 Personen besetzt und auf dem Weg Richtung Stadtfest zum 800-jährigen Jubiläum von Siegen. Doch statt unbeschwert zu feiern, erlebten die Insassen einen wahren Albtraum.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und hat den Tatort abgesperrt, um Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen.

Augenzeugen berichteten der „Siegener Zeitung“, dass die 32-Jährige einen verwirrten Eindruck gemacht und womöglich unter Drogen oder Alkoholeinfluss gestanden haben soll. Sie beschrieben schreckliche Szenen. Kinder und Jugendliche seien mit in dem Bus gewesen, es sei viel Blut geflossen. „Spiegel“-Informationen zufolge soll die 32-Jährige wegen Betäubungsmitteldelikten schon mehrfach auf dem Radar der Polizei aufgetaucht sein.

Nach zahlreichen Falschmeldungen über die Herkunft der Tatverdächtigen, teilte die Polizei mit, dass es sich um eine 32-jährige Frau ohne Migrationshintergrund handelt. „Die bisherigen Ermittlungen haben weiterhin keine Hinweise auf ein politisches oder religiöses Tatmotiv ergeben“, teilte die Polizei mit. Sie sei mittlerweile wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in Untersuchungshaft.