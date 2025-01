Schwerte: Messer-Attacke in Fußgängerzone ++ Mordkommission ermittelt

Schreckliche Szenen am Donnerstagabend (23. Januar) in der Innenstadt von Schwerte. Nach Informationen von DER WESTEN ist es in der Fußgängerzone in der Nähe eines Drogeriemarkts zu einer Messerstecherei gekommen.

Ersten Informationen zufolge soll ein Mann durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden sein. Das Opfer der brutalen Bluttat wurde am Tatort durch einen Notarzt erstversorgt und kam anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Bochum. Die Hintergründe der Tat in Schwerte sind bislang unklar.

Schwerte: Festnahmen nach Messer-Attacke

Die Polizei Schwerte eilte nach mehreren Notrufen sofort zum Tatort in der Fußgängerzone. Hier trafen die Beamten kurz nach der Tat auf den mutmaßlichen Angreifer und konnten ihn festnehmen.

Die Einsatzkräfte nahmen auch noch zwei weitere Männer in Gewahrsam. Welche Rolle die beiden Männer bei der Bluttat gespielt haben sollen, darüber liegen noch keine Informationen vor. Die Polizei sperrte den Tatort am Abend weiträumig ab. Eine Mordkommission der Polizei Dortmund hat ihre Arbeit aufgenommen und ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Notfallsanitäter und Notarzt bringen den schwerverletzten Mann zum Rettungshubschrauber. Foto: Alex Talash

Über den Gesundheitszustand des Opfers liegen am Freitagmorgen noch keine neuen Informationen vor.

