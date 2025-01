Schwerte: Messer-Attacke in Fußgängerzone ++ 15-Jähriger sticht auf Opfer ein

Schreckliche Szenen am Donnerstagabend (23. Januar) in der Innenstadt von Schwerte. Nach Informationen von DER WESTEN ist es in der Fußgängerzone in der Nähe eines Drogeriemarkts zu einer Messerstecherei gekommen.

Ersten Informationen zufolge soll ein Mann durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden sein. Das Opfer der brutalen Bluttat wurde am Tatort durch einen Notarzt erstversorgt und kam anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Bochum. Mittlerweile hat die Polizei die erschreckenden Hintergründe der Tat mitgeteilt.

Schwerte: Teenager sticht auf 18-Jährigen ein

Demnach soll es bereits am Nachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Teenagern gekommen sein, aus einem „nichtigem Anlass“, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Dabei soll ein 18-Jähriger auf einen 15-Jährigen eingeschlagen und ihn leicht verletzt haben. Das jüngere Opfer zeigte den 18-Jährigen daraufhin bei der Polizei an.

Gegen 18.40 Uhr erkannte der 15-Jährige seinen Kontrahenten wieder. Gemeinsam mit seinem Bruder (24) und einem weiteren Mann ging der Teenager auf den 18-Jährigen los. Der kassierte mehrere Schläge, versuchte zu flüchten und rannte in Richtung eines Streifenwagens, der zufällig vor Ort war. Doch der 15-Jährige war schneller – und stach mehrfach mit einem Messer zu! Vor den Augen der Polizei brach der 18-Jährige zusammen.

Polizei nimmt 15-Jährigen fest

Die Einsatzkräfte zückten sofort ihre Waffen und forderten den 15-Jährigen auf, das Messer niederzulegen. Danach nahmen sie den Teenager fest. Wie die Polizei später mitteilte, erließt ein Haftrichter des Amtsgerichts Hagen einen Haftbefehl gegen den Jugendlichen. Der 15-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Auch die anderen beiden Männer kamen in Gewahrsam. Andere Beamte leisteten dem lebensgefährlich verletzten 18-Jährigen erste Hilfe und forderten einen Hubschrauber an.

Notfallsanitäter und Notarzt bringen den schwerverletzten Mann zum Rettungshubschrauber. Foto: Alex Talash

Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt kam der Patient mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Nach der Nacht in der Klinik ist der 18-Jährige nach Angaben der Polizei außer Lebensgefahr.

Die Polizei sperrte den Tatort am Abend weiträumig ab. Eine Mordkommission der Polizei Dortmund sicherte Spuren und befragte Zeugen. Du hast die Tat beobachtet oder kannst Angaben zu den Beteiligten machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Dortmund unter der Nummer: 0231/132 7441.