Beste Schule Deutschlands steht in NRW – hier läuft alles komplett anders

Na, das ist ja mal eine schöne Überraschung! Die Schulen in NRW haben oft den Ruf, nicht gerade zu den besten zu gehören. Doch noch immer gibt es Einrichtungen, die bundesweit überdurchschnittlich sind. Dazu gehört auch eine Schule in NRW – und die ist sogar die beste Schule der Bundesrepublik!

Kein Witz: Der Schulpreis 2024 geht in diesem Jahr nach NRW! Den Hauptpreis von stolzen 100.000 Euro gewinnt eine Förderschule in Bonn, die laut Jury den klassischen Unterricht weitgehend abgeschafft hat. Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) gibt sich die Ehre, lohnt den Preisträger aus NRW bei der Verleihung in Berlin. Aus gutem Grund…

Beste Schule Deutschlands steht in NRW

An der Siebengebirgsschule lernen rund 250 Kinder und Jugendliche nämlich selbstständig. Dafür stehen den Schülern Kreativwerkstätten, eine „Study Hall“ und Lern-Ateliers zur Verfügung, wie die Robert-Bosch-Stiftung mitteilt. Sie vergibt den Preis zusammen mit der Heidehof-Stiftung. Die Lehrer begleiten die Schüler individuell.

Jury-Sprecher Thorsten Bohl erklärt: „Die Siebengebirgsschule nimmt Kinder auf, mit denen Regelschulen überfordert sind, und ermöglichen ihnen, ins Lernen zurückzufinden, ihre Talente zu entdecken und hervorragende Leistungen zu erbringen.“ An der Schule gibt es keine festen Stundenpläne, stattdessen Kernarbeits- und Gleitzeiten. Die Kinder und Jugendlichen hätten individuelle Lernziele und Arbeitspläne.

Kanzler Scholz lobt deutsche Schulen

Kanzler Scholz lobt die Bedeutung von Schulen in der Gesellschaft, sagt: „Schon einfach dadurch, dass alle zusammenkommen in der Schule, ist das der Ort, an dem das klappen muss mit dem Miteinander.“ Man müsse auch über Probleme sprechen, aber im internationalen Vergleich sei es eine Leistung, was die deutschen Schulen zustande brächten.

Hätte Scholz seine Hausaufgaben als Schüler früher mit KI gemacht, wenn er gekonnt hätte? „Vielleicht“, so der Kanzler, schiebt dann hinterher, dass er in der Schulzeit „sehr ehrgeizig“ gewesen wäre. Neben der Bonner Schule wurden drei weitere NRW-Schulen ausgezeichnet: das Joseph-DuMont-Berufskolleg in Köln, das St.-Pius-Gymnasium in Coesfeld sowie das Thomas-Morus-Gymnasium in Oelde. Sie erhalten jeweils ein Preisgeld von 30.000 Euro. (mit dpa)