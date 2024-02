Sauerland/NRW: Jugendlicher (16) brutal zusammengeschlagen – Lebensgefahr!

Schockierender Vorfall im Sauerland (NRW)!

In Meinerzhagen kam es am Dienstag (30. Januar) zu einer brutalen Schlägerei zwischen zwei Personengruppen, die in ganz NRW für Aufsehen sorgt. Denn ein 16-Jähriger schwebt nach der heftigen Auseinandersetzung nun in Lebensgefahr!

Sauerland/NRW: Brutale Schlägerei

Aber der Reihe nach. Bisherigen Ermittlungen zufolge trafen die beiden beteiligten Personengruppen am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr aufeinander. Schauplatz war die Straße „Am Stadion“ in Meinerzhagen im Märkischen Kreis, im Westen des Sauerlandes (NRW).

Was genau führte zu der brutalen Schlägerei? Hatten sich die Gruppen gezielt hier verabredet – oder eskalierte ein zufälliger Streit? Das alles ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe – unter der 02331/986-2066 werden Hinweise entgegengenommen.

Was aber klar ist, ist der schreckliche Ausgang der Schlägerei.

16-Jähriger in Lebensgefahr

Nach der Auseinandersetzung flüchteten die Personen in alle Himmelsrichtungen – aber ein 16-Jähriger blieb mit lebensgefährlichen Verletzungen vor Ort zurück! Er wurde durch Rettungskräfte umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Hagen, gemeinsam mit einer Mordkommission der Hagener Kriminalpolizei. Am Freitag (2. Februar) teilten die Ermittler mit, dass die Untersuchungen auf Hochtouren laufen. „In den vergangenen Tagen durchsuchten die Ermittler mehrere Wohnungen im Märkischen Kreis“, hieß es und weiter: „Die Polizei stellte die Personalien einer Reihe an Tatverdächtigen fest und einige Mobiltelefone sicher. Der genaue Tatablauf ist noch ungeklärt.“ Die Ermittler bitten weiter um Zeugenhinweise. Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu der Tat machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Nummer: 02331 986 2066.