San Hejmo: Horror-Unfall auf Festival-Gelände – Arbeiter tot!

Schrecklicher Todesfall auf dem Festival-Gelände von San Hejmo! Am Montag (19. August) kam es gegen 12.35 Uhr in Weeze (NRW) zu einem Todesfall. Das gab die Polizei Kleve am Abend bekannt.

Während der Abbau-Arbeiten wurde ein Festival-Mitarbeiter (24) aus Münster von einem Radlader überrollt. Er hatte keine Chance, verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch auf dem Festival-Gelände.

San Hejmo: Arbeiter stirbt auf Festival-Gelände

Der Münsteraner war zu Fuß unterwegs. Der Radlader wurde von einer 18-Jährigen aus Wachtendonk gefahren. Sie erlitt einen Schock, musste ärztlich behandelt werden. Polizei und Feuerwehr sind seit mehreren Stunden im Einsatz.

Auch der Rettungsdienst sowie ein Unfallaufnahme-Team sind zugegen. Zudem sei ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Der schlimme Unfall soll laut NRZ beim Rangieren eines WC-Häuschens erfolgt sein.

Das San Hejmo-Festival gehört zu den Highlights des Sommers in NRW. Am 16. und 17. August kamen rund 65.000 Menschen nach Weeze, um hier mit 80 Künstlern auf sechs Bühnen zu feiern. Der tragische Vorfall bei den Aufräumarbeiten überschattet das gesamte Festival.