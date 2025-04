„San Hejmo“ überrascht mit weiterem Act – dabei war das Thema eigentlich schon durch

Eigentlich war das Line-up für das „San Hejmo“-Festival bereits komplett. Im März hatten die Veranstalter dann noch die Essener Urgesteine 257ers angekündigt. Und damit sollte Schluss sein (DER WESTEN berichtete).

Doch jetzt überrascht das Festival noch mit einer weiteren Künstlerin. Sie dürfte zudem sicher jedem Besucher des „San Hejmo“ bekannt sein. Denn die britische Sängerin und Songwriterin ist für einige der größten Hits der letzten Jahre verantwortlich.

„San Hejmo“ holt Hit-Gigantin dazu

„Feel the rain on your skin”, “Pocketful of Sunshine”, “Take me away”, “Unwritten”, “These Words”, “Soulmate” oder der Coca-Cola Christmas Song von 2011 – Natasha Bedingfields Songs haben mehr als nur eine Generation geprägt. Und auch heute finden sich die Hits nach wie vor in modernen Filmadaptionen wieder, wie zum Beispiel in der 2023er-Romanze „Anyone but you“ oder „Wo die Lüge hinfällt“.

„San Hejmo“: Das komplette Line-up

Natasha Bedingfield ist aber nur die Spitze des „San Hejmo“-Berges, der vom 15. bis 16. August auf dem Gelände des Flughafens Weeze aufgetürmt wird. An zwei Tagen und auf drei Bühnen werden sich zahlreiche namhafte Acts das Micro überreichen.

Hier das komplette Line-up:

Mainstage: Clueso, Finch, K.I.Z., Nina Chuba, Sido, 01099, Bausa, Jeremias, Paula Hartmann, Zartmann, Alli Neumann, Esther Graf, Madeline Juno, Ritter Lean, Natasha Bedingield

Kenya Grace, 257ers, Aaron, Chap0102, Disastar, Dominik Hartz, Eko Fresh, Filow, Florentina, Ikkimel, Mo-Torres, Nura, Tosha, Urban O Electronic Stage: Alle Farben, David Puentez, Drunken Masters, Gestört aber Geil, Lost Identity, Topic, Tujamo, Bennett, ESKEI83, Lari Luke, Niklas Dee, Teknoclash, Younotus, Brandon, Chris el Greco, Maddi Bu, Oliver Magenta, Phake, Sarazar

Und wer auf der offiziellen Festival-Webseite ganz genau hingeschaut hat, dem ist sicherlich nicht entgangen, dass ganz unten nach wie vor „more artists coming soon“ steht. War es das also immer noch nicht mit der Artist-Welle? Man darf wohl gespannt sein.