Ruhrgebiet: Mann will Wohnung kaufen – doch Preis-Wahnsinn „kotzt mich unglaublich an“

„Familie gründen, Eigenheim bauen, Baum pflanzen“ – auch in Deutschland hat dieser Dreiklang eine lange Tradition. Und so ein Haus klingt doch schön, wenn die kleinen und großen Füße über die Treppe flitzen, die Fotos von vielen Erinnerungen erzählen und am besten noch der Garten voller Blumen und Gemüse ist.

Diesen Traum wollte sich auch eine Familie aus dem Ruhrgebiet erfüllen – doch beim Anblick des XXL-Preises stockte ihnen der Atem. Jetzt rufen sie um Hilfe!

Ruhrgebiet: XXL-Preis für Wohnung sorgt für Wut und Angst

So verrät ein Reddit-Nutzer, dass er mit dem Gedanken spielt, ein „Objekt in einer großen Ruhrgebiets-Stadt in bester Wohnlage“ zu kaufen. Verständlich, denn die Wohnung liegt nicht nur „zentrumsnah“, sondern verfügt auch über einen „sehr großen Garten“. Doch damit hört das Positive auch schon auf, denn die Räumlichkeiten weisen zahlreiche Mängel auf.

So ist die Wohnung aus dem Baujahr 1995 und nicht nur das – sie hat einen „Sanierungsstau. Die Energieeffizienzklasse des Todes“. Und wenn man „die Wohnung auf einen aktuellen Stand bringen will, reden wir eher von 150k + Sanierungskosten. Geschätzte Sanierungskosten 120 – 120k“.

Und das alles für einen hohen Kaufpreis, denn „die Eigentümer wollen 320 k“. Also eine Endsumme von „450k für 80 m² und damit in Richtung Preis für [eine] Neubauwohnung in guter Lage“. Klingt nach einem Monsterprojekt mit XXL-Kosten. Dessen ist sich auch der Kaufinteressent bewusst, denn „die Finanzierung würde uns (Ehepaar + Kind) ‚ans Limit‘ bringen“.

Er gibt auch zu, dass er „den Preis für erheblich überzogen“ hält, aber „Angst [hat], zu pokern“. Aber warum will er die Wohnung überhaupt kaufen? Nun, er besitzt bereits „zwei Wohnungen“ in dem Dreifamilienhaus und wäre mit dem endgültigen Kauf der absolute Eigentümer der Wohnung.

„Würde es drauf ankommen lassen“: Tipps für Verzweifelten aus dem Ruhrgebiet

Jetzt hat er nicht nur seinen Immobilienmakler, einen Architekten und einen Kreditvermittler um Hilfe gebeten, sondern auch die Reddit-Nutzer um Rat gefragt. Denn er fragt: „Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es einen Dummen gibt, der 320+ bezahlt. Was denkt ihr dazu?“

Und prompt tippen viele in die Tasten, um ihm eine Antwort auf sein Dilemma zu geben. So meint ein User: „Ich würde es drauf ankommen lassen. In einem halben Jahr sieht der Preis anders aus, wenn er wirklich zu hoch erscheint.“ Und auch ein weitere Nutzer textet: „Jeden Tag steht irgendwo ein dummer auf. Auch wenn du es dir in deiner Situation nicht leisten kannst/willst, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn du nicht kaufst, es wer anderes machen wird.“

Hier kannst du weitere User-Stimmen lesen:

Ob die kleine Familie aus dem Ruhrgebiet nun das Haus gekauft hat, wird nicht verraten. Doch eines dafür teilt er umso mehr – seine Wut. So schreibt er abschließend: „Ich bin ein sparsamer Mensch und mich kotzt es unglaublich an, so einen besch*** Deal abzuschließen.“