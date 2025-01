Ruhrgebiet: Gefährlicher Stoff tritt aus! Experiment an Schule geht schief – 15 Schüler betroffen

Na, da scheint jemand nicht richtig aufgepasst zu haben! Am Donnerstag (10. Januar) rückten mehrere Rettungswagen zu einem Großeinsatz an das Ruhr-Gymnasium in Witten im Ruhrgebiet an.

Der Grund: Ein Experiment im Chemie-Unterricht schlug fehl, es trat der gefährliche Stoff Acetaldehyd aus!

Ruhrgebiet: Chemie-Experiment an Schule geht schief!

Die Feuerwehr erkundete zunächst die Lage, sicherte dann den Stoff und packte ihn im Anschluss in ein Fass. Der Rettungsdienst hatte allerlei Hände voll zu tun, mussten insgesamt 15 Schüler und Schülerinnen untersuchen und betreuen.

Dafür wurde ein Raum in einem anderen Gebäude der Schule organisiert. Die Feuerwehr rückte speziell für diesen Einsatz auch mit einem Gefahrstoffzug an.

Ruhrgebiet: In Witten ging an einem Gymnasium ein Chemie-Experiment schief, ein gefährlicher Stoff trat aus. Foto: Fernandez / News4 Video-Line TV

Gefährlicher Stoff für Menschen

Acetaldehyd kann für Menschen gefährlich sein. Zwar ist es auch ein Zwischenprodukt im Stoffwechsel, kommt also auch im Körper vor. Doch der Stoff reizt die Augen, die Atemwege und die Haut.

Es können auch Wirkungen auf das Zentralnervensystem auftreten. Dann ist eine sofortige Behandlung notwendig.