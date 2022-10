Ruhrgebiet: Polizei mit mehreren Durchsuchungen – sie machen erschreckende Funde

Wenn die Polizei gleich mehrere Wohnungen im Ruhrgebiet durchsucht, dann muss da etwas Großes hinter stecken. Am Montag war die Polizei Düsseldorf auf Anordnung der Essener Staatsanwaltschaft in Herne, Castrop-Rauxel und Essen unterwegs.

Hintergrund war ein schwerwiegender Verdacht, der sich schlussendlich als wahr herausstellte. Gleich mehrfach wurden die Beamten im Ruhrgebiet fündig und nahmen zudem drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Ausbeute am Ende des Tages konnte sich sehen lassen.

Ruhrgebiet: Wohnungsdurchsuchungen fördern DAS zutage

Bereits am frühen Montagmorgen entdeckte die Polizei bei der Durchsuchung einer Wohnung in Herne belastendes Beweismaterial. In dem Mehrfamilienhaus an der Bochumer Straße fanden die Beamten Sprengstoff. Der Verdacht der Essener Staatsanwaltschaft, dass Personen gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen hatten, hatte sich also bestätigt.

Als Teil eines Ermittlungsverfahrens ging die umfassende Suche dann auch in Essen und Castrop-Rauxel weiter. Die Beamten fanden dort neben weiterem Sprengstoff noch drei „scharfe“ Schusswaffen, davon eine mit einem Schalldämpfer, und über 300 Patronen. Auch Drogen stellte die Polizei Düsseldorf sicher, insgesamt 21 Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Kokain. Zudem fand sie noch 1.250 Schachteln offenbar unversteuerter Zigaretten.

Ruhrgebiet: Ein stattlicher Fund für die Polizei Düsseldorf. Foto: Polizei Düsseldorf

Mehr Nachrichten aus der Region: Ruhrgebiet: Ampel macht Autofahrer völlig kirre – „Kann alles so nicht richtig sein“

Neben dem beachtlichen Fund konnten die Polizisten auch drei Tatverdächtige festnehmen. Die drei Männer im Alter von 46, 50 und 30 Jahren befinden sich zurzeit in Untersuchungshaft. Sie müssen sich nun im laufenden Verfahren ihren zahlreichen Vergehen stellen. Dazu zählen der Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz und ein Vergehen wegen Steuerhinterziehung.