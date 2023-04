Ruhrgebiet: Junge (13) gerät beim Spielen an Stromleitung – Lebensgefahr!

Schreckliches Drama in Schwerte (Ruhrgebiet)!

Auf einem Güterbahnhof hatten sich am Montagabend (17. April) einige Kinder zum Spielen getroffen. Als ein 13-Jähriger auf einen der alten Zugwaggons kletterte, geriet er an eine Stromleitung. Jetzt schwebt der Junge in Lebensgefahr. Das bestätigte die Polizei Unna auf Nachfrage von DER WESTEN.

Ruhrgebiet: 13-Jähriger in Lebensgefahr

Das Unglück geschah gegen etwa 20.40 Uhr. Der 13-Jährige kam in Kontakt mit der Stromleitung über dem Güterwaggon. Dabei erlitt der Junge einen heftigen Stromschlag und massive Verbrennungen.

Nach Informationen von DER WESTEN wählten Bahnmitarbeiter, die alles beobachtet hatten, sofort den Notruf. Der Jugendliche soll per Rettungshubschrauber in eine Bochumer Spezialklinik gebracht worden sein.

Andere Kinder stehen unter Schock

Laut Polizei war der Junge mit mehreren anderen Kindern vor Ort. Weshalb der 13-Jährige auf den Waggon geklettert war, ist noch unklar. Die Kinder stehen noch unter Schock, erklärt die Polizei, und konnten demnach noch nicht befragt werden.

Nach Informationen von DER WESTEN soll mindestens ein weiteres 13-jähriges Mädchen mit vor Ort gewesen sein.

Die Ermittlungen laufen.