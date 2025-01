Ruhrgebiet: Polizei findet tote Frau in Wohnung ++ Großeinsatz mit Hubschrauber

Polizei-Großeinsatz in Recklinghausen!

Am Sonntag (12. Januar) wurde in der Ruhgebietsstadt eine tote Frau in ihrer Wohnung gefunden. Nach Informationen von DER WESTEN hält die Polizei ein mögliches Gewaltverbrechen nicht für ausgeschlossen.

Ruhrgebiet: Frau (71) liegt tot in ihrer Wohnung

Am Sonntagabend hatte die Polizei Recklinghausen einen Notruf erhalten. Ein Zeuge meldete, eine verletzte Frau in einer Wohnung an der Straße „Am Quellberg“ in Recklinghausen. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus, auch ein Hubschrauber kreiste kurzzeitig über dem Stadtteil Hillen.

Vor Ort sollen die Ermittler eine 71-Jährige vorgefunden haben, die leblos auf dem Küchenboden lag. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Die genauen Umstände und Hintergründe des schrecklichen Vorfalls sind noch nicht klar. Bei der Toten soll es sich um die Wohnungsinhaberin handeln – ob es sich tatsächlich um ein Gewaltverbrechen bzw. ein Tötungsdelikt handelt, müssen nun die eingerichtete Mordkommission und die Staatsanwaltschaft klären.

