Ruhrgebiet: Widerlicher Vorfall in Bus – Busfahrer muss eingreifen

Während des Bahnstreiks bleibt vielen Menschen im Ruhrgebiet nichts anderes übrig, als auf Busse auszuweichen. Besonders in den Morgenstunden kann es in den öffentlichen Verkehrsmitteln schon mal voll werden, da Schule, Arbeit und andere Verpflichtungen rufen. Doch am Donnerstag (25. Januar) wurden für eine Frau alle Termine plötzlich nebensächlich.

Denn in ihrem Bus musste sie eine widerwärtige Erfahrung machen. Sie traute ihren Augen kaum, als ein anderer Fahrgast plötzlich vor ihr die Hosen runterließ.

Ruhrgebiet: Mann entblößt sich im Bus

Gegenüber der Polizei gab die 22-Jährige aus Herten an, dass sie gegen 8 Uhr von dem unbekannten Mann im Bus belästigt wurde. Aus dem Nichts habe er plötzlich seine Hose runtergezogen und sich an sein Glied gefasst. Die junge Frau war daraufhin völlig perplex, doch der Busfahrer bekam von der Aktion mit. Sofort eilte er zur Hilfe und stellte den Fahrgast zur Rede. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht.

Nur eine knappe Stunde später begegnete die junge Frau dem Tatverdächtigen erneut. Sie zögerte keine Sekunde und rannte abermals zur Wache in Oer-Erkenschwick. Gemeinsam liefen die Polizisten mit ihr zum Berliner Platz, wo sie den Unbekannten wiedererkannt hatte. Und tatsächlich saß er zu dem Zeitpunkt erneut in einem Bus. Die Beamten trafen jedoch auf Widerstand.

Der 24-Jährige weigerte sich, seine Personalien rauszurücken und versuchte sogar, eine Polizistin zu schlagen. Seinen Fluchtversuch konnten die Beamten jedoch vereiteln, indem sie ihm Pfefferspray in die Augen sprühten. Er wurde festgenommen und mit zur Wache genommen. Rettungskräfte spülten dem Recklinghäuser die Augen aus. Ansonsten blieben alle Beteiligten unverletzt. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.