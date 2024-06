Ruhrgebiet: Anwohner staunen nicht schlecht – plötzlich läuft dieser Promi durch die City

Das Ruhrgebiet ist für viele Stars und Sternchen jetzt nicht gerade der Place to be. Zwar lieben die Einwohner hier ihren Pott, kennen schöne Fleckchen und feiern den gewissen Charme – Prominente halten sich aber eher in anderen (glamouröseren) Städten auf.

Umso überraschender war es für die Menschen in Castrop-Rauxel, als ihnen plötzlich ein TV-Star begegnete. Am Mittwoch (5. Juni) schlenderte dort nämlich Simon Gosejohann durch die Altstadt. Und das natürlich nicht ohne Grund.

Ruhrgebiet: Promi gibt sich volksnah

In einem Video, das den „Ruhrnachrichten“ vorliegt, sieht man Simon Gosejohann entspannt mit mehreren jungen Menschen plaudern. Mitten in der Fußgängerzone der Ruhrgebietsstadt war der 48-Jährige auf einer ganz bestimmten Mission unterwegs.

So wurde Gosejohann, unter anderem durch die TV-Shows „Elton vs. Simon“ und „Comedystreet“ bekannt, von einem Team mit versteckter Kamera begleitet. Dazu trug der Comedian skurrile Schilder mit sich herum, auf denen zum Beispiel „Ja, Oma – ich mag wirklich kein Sauerkraut“ steht. Laut Augenzeugenbericht der „Ruhrnachrichten“ quatschte Gosejohann auch immer wieder Passanten an.

Ruhrgebiet bald in TV-Show zu sehen

Das Vorgehen erinnert an das „Comedystreet“-Konzept (wurde von 2002 bis 2013 produziert), bei der Simon Gosejohann in unterschiedliche Rollen schlüpfte und ahnungslose Menschen mitten auf der Straße erschreckte oder in Sketche einband. Schon damals drehten der TV-Star und sein Team oft im Ruhrgebiet, zum Beispiel in Essen, Dortmund und Bochum.

Und tatsächlich ist Simon Gosejohann auch jetzt für die „Comedystreet“ im Pott im Einsatz. Das Streamingportal Joyn strahlt noch in diesem Sommer neue Folgen der Show aus, 20 Episoden sollen bei der Produktionsfirma Red7 aktuell in der Mache sein.

Die Neuauflage soll bereits Ende Juli verfügbar sein und zeigt nicht nur Menschen in Castrop-Rauxel. Laut „T-Online“ wurde auch in Recklinghausen, Bochum, Haltern und Moers gedreht.